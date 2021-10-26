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26.10.2021  11:10   

Среди кандидатов в мэры Харькова оказался шантажист и самозванец?

Выяснилось, что настоящая фамилия кандидата в мэры Харькова Дениса Ярославского – Гиппик, он сидел в СИЗО, а ранее работал в полиции и был обвинен в похищении человека.

Денис Ярославский - шантажист и самозванец?
Фото: Денис Ярославский via Facebook
 
В СМИ опубликовали досье на Дениса Гиппика, который сменил фамилию и стал Ярославским для участия в выборах мэра Харькова. Выяснилось, что Денис Ярославский (Гиппик) долгое время работал в полиции, однако был задержан и отправлен в СИЗО по обвинению в похищении человека. 
 
Так, в июне 2017 года прокуратура Киевской области и СБУ задержали преступную группу, которая за $17 млн пыталась похитить и переправить в Россию бывшего российского гражданина. Организатором этого преступления называли Дениса Ярославского (Гиппика). С июня по ноябрь 2017 он находился в СИЗО, откуда его отпустили под домашний арест. 
 
После возвращения на свободу Денис Гиппик решил продвигать себя за счет известной в Харькове фамилии бизнесмена Александра Ярославского, намекая на несуществующие родственные связи между ними.  В связи с этим компания DCH, принадлежащая Александру Ярославскому, вынуждена была выступить  с соответствующим опровержением. 
 
Тем не менее, Гиппику (Ярославскому) благодаря новой фамилии удалось построить карьеру технического кандидата и политического шантажиста на выборах мэра Харькова.
 
Политические эксперты связывают его активность с работой избирательного штаба Михаила Добкина.
 
“Ярославский (Гиппик) участвует в телевизионных программах и других проектах Добкина, - отмечает политический обозреватель Кирилл Сазонов. – Он озвучивает тезисы, которые полностью совпадают с лозунгами Добкина. Они появляются на одних и тех же информационных ресурсах. Поэтому Ярославского (Гиппика) можно назвать техническим кандидатом по всем признакам”. 
 
Источник:   Новое Время
 Тэги:  денис ярославский, выборы в харькове, харьков
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