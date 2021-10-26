26.10.2021 11:10

Среди кандидатов в мэры Харькова оказался шантажист и самозванец?

Выяснилось, что настоящая фамилия кандидата в мэры Харькова Дениса Ярославского – Гиппик, он сидел в СИЗО, а ранее работал в полиции и был обвинен в похищении человека.

Фото: Денис Ярославский via Facebook

В СМИ опубликовали досье на Дениса Гиппика, который сменил фамилию и стал Ярославским для участия в выборах мэра Харькова. Выяснилось, что Денис Ярославский (Гиппик) долгое время работал в полиции, однако был задержан и отправлен в СИЗО по обвинению в похищении человека.

Так, в июне 2017 года прокуратура Киевской области и СБУ задержали преступную группу, которая за $17 млн пыталась похитить и переправить в Россию бывшего российского гражданина. Организатором этого преступления называли Дениса Ярославского (Гиппика). С июня по ноябрь 2017 он находился в СИЗО, откуда его отпустили под домашний арест.

После возвращения на свободу Денис Гиппик решил продвигать себя за счет известной в Харькове фамилии бизнесмена Александра Ярославского, намекая на несуществующие родственные связи между ними. В связи с этим компания DCH, принадлежащая Александру Ярославскому, вынуждена была выступить с соответствующим опровержением.

Тем не менее, Гиппику (Ярославскому) благодаря новой фамилии удалось построить карьеру технического кандидата и политического шантажиста на выборах мэра Харькова.

Политические эксперты связывают его активность с работой избирательного штаба Михаила Добкина.

“Ярославский (Гиппик) участвует в телевизионных программах и других проектах Добкина, - отмечает политический обозреватель Кирилл Сазонов. – Он озвучивает тезисы, которые полностью совпадают с лозунгами Добкина. Они появляются на одних и тех же информационных ресурсах. Поэтому Ярославского (Гиппика) можно назвать техническим кандидатом по всем признакам”.