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26.10.2021  10:56   Рита Парфенова

Свежие Covid-данные в Харькове: сколько новых больных выявлено за сутки

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 734 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Коронавирус в Харькове: статистика на 26 октября 2021 года

Всего за понедельник, 25 октября в Харькове и области диагностировали 1255 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 198 371 человек. Выздоровело 163 818 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 29 987 человек.

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За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 844 человек (в том числе 734 жителей города Харькова). 118 человек заболели в Изюмском районе, 91 – в Богодуховском, 69 – в Чугуевском, 66 – в Лозовском, 35 – в Красноградском, 32 – в Купянском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 26 октября 2021 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 октября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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