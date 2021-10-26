26.10.2021 10:56 Рита Парфенова

Свежие Covid-данные в Харькове: сколько новых больных выявлено за сутки

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 734 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за понедельник, 25 октября в Харькове и области диагностировали 1255 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 198 371 человек. Выздоровело 163 818 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 29 987 человек.

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За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 844 человек (в том числе 734 жителей города Харькова). 118 человек заболели в Изюмском районе, 91 – в Богодуховском, 69 – в Чугуевском, 66 – в Лозовском, 35 – в Красноградском, 32 – в Купянском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 октября.