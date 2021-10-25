25.10.2021 10:31 Рита Парфенова

Covid-19 в Харькове: сколько больных выявлено за сутки

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 870 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за воскресенье, 24 октября в Харькове и области диагностировали 1687 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 197 116 человек. Выздоровело 163 094 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 29 480 человек.



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За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 992 человек (в том числе 870 жителей города Харькова). 181 человек заболел в Купянском районе, 172 – в Изюмском, 131 – в Лозовском, 83 – в Красноградском, 80 – в Чугуевском, 48 – в Богодуховском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 24 октября.





