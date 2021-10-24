    
Главная Новости Харькова Медицина Не спешите при COVID-19 делать КТ и принимать антибиотики - советы практикующего специалиста
24.10.2021  15:15   Виталий Хиневич

Не спешите при COVID-19 делать КТ и принимать антибиотики - советы практикующего специалиста

Заведующий 2-м пульмонологическим отделением Городской больницы №13 Виктор Блажко ежедневно борется с коронавирусом и знает, как нужно себя вести при первых симптомах недуга.

Коронавирус в Харькове
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
 
«По моему опыту, в первые, дни не стоит сразу же бежать делать клинический анализ крови и компьютерную томографию, потому что, зачастую, показатели могли не поменяться. 
 
Поэтому для меня, например, как практикующего врача, никакой информации не несут. Нередки случаи, когда у человека поднимается температура, он начинает паниковать и настаивает, чтобы его госпитализировали. В данном случае мы рекомендуем пациенту соблюдать спокойствие, принимать жаропонижающие препараты и смотреть на динамику развития симптомов"- говорит Виктор Блажко.
 
По словам врача, необходимо обращать внимание, на температуру тела человека. Если температура высокая и не понижается, появляется боль в груди и одышка, а сатурация становится меньше 95%, то в таком случае нужно связаться с врачом.
 
 
Медицинский работник решит, что делать и назначит лечение. Однако ни в коем случае, говорит Виктор Блажко, нельзя заниматься самолечением и тем более принимать антибиотики.
 
Эти препараты не применяются при лечении коронавирусной инфекции.
 
Стоит отметить, что  каждый случай заболевания COVID-19 индивидуален, лечение зависит от особенностей организма человека, его иммунитета и наличия сопутствующих заболеваний. Да и в целом течение болезни у каждого пациента разное. 
 
Важной особенностью нынешнего вида коронавируса является то, что он всё чаще стал поражать не только людей старшего возраста, а и молодых.
 
Виктор Блажко, как и его коллеги медики настоятельно рекомендует вакцинироваться против коронавируса, считая этот метод защитит от инфицирования, а в случае заражения заболевание будет протекать намного легче.
 
Ранее мы сообщали, почему известные харьковчане решили вакцинироваться.
 
Тэги:  харьков, медицина, вакцинация
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.10 ЖКХ В крупном районе Харькова отключат отопление 24.10 Общество Какое кино будут показывать в Харькове к Хэллоуину 24.10 Криминал и происшествия На Харьковщине произошло смертельное ДТП
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 