24.10.2021 15:15 Виталий Хиневич

Не спешите при COVID-19 делать КТ и принимать антибиотики - советы практикующего специалиста

Заведующий 2-м пульмонологическим отделением Городской больницы №13 Виктор Блажко ежедневно борется с коронавирусом и знает, как нужно себя вести при первых симптомах недуга.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

«По моему опыту, в первые, дни не стоит сразу же бежать делать клинический анализ крови и компьютерную томографию, потому что, зачастую, показатели могли не поменяться.

Поэтому для меня, например, как практикующего врача, никакой информации не несут. Нередки случаи, когда у человека поднимается температура, он начинает паниковать и настаивает, чтобы его госпитализировали. В данном случае мы рекомендуем пациенту соблюдать спокойствие, принимать жаропонижающие препараты и смотреть на динамику развития симптомов"- говорит Виктор Блажко.

По словам врача, необходимо обращать внимание, на температуру тела человека. Если температура высокая и не понижается, появляется боль в груди и одышка, а сатурация становится меньше 95%, то в таком случае нужно связаться с врачом.

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Медицинский работник решит, что делать и назначит лечение. Однако ни в коем случае, говорит Виктор Блажко, нельзя заниматься самолечением и тем более принимать антибиотики.

Эти препараты не применяются при лечении коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что каждый случай заболевания COVID-19 индивидуален, лечение зависит от особенностей организма человека, его иммунитета и наличия сопутствующих заболеваний. Да и в целом течение болезни у каждого пациента разное.

Важной особенностью нынешнего вида коронавируса является то, что он всё чаще стал поражать не только людей старшего возраста, а и молодых.

Виктор Блажко, как и его коллеги медики настоятельно рекомендует вакцинироваться против коронавируса, считая этот метод защитит от инфицирования, а в случае заражения заболевание будет протекать намного легче.

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