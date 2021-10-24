24.10.2021 16:10 Виталий Хиневич

В крупном районе Харькова отключат отопление

На время проведения аварийно-ремонтных работ отопление будет отсутствовать в части домов Киевского района.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети».

Отмечается, что в связи с устранением дефеката на теплоносителе в Киевском районе города по улице Академика Проскуры, 1, 25 октября с 08-00 до 20-00 будет отключено отопление.

В частности централизованное отопление будет отсутствовать в 106 домах, в 2 лечебных учреждениях и в 7 школах:

ул. Астрономическая;

ул. Жуковского;

ул. Академика Проскуры;

ул. Продольная;

ул. Шишковская;

ул. Старошишковская;

переулок 1-й Лесопарковый;

переулок 2-й Лесопарковый.

Напомним, коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" опубликовало телефоны , по которым харьковчане могут обратиться с вопросами, связанными с отоплением, горячим водоснабжением и начислениями.