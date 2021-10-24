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24.10.2021  16:10   Виталий Хиневич

В крупном районе Харькова отключат отопление

На время проведения аварийно-ремонтных работ отопление будет отсутствовать в части домов Киевского района.

Отопление в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети».
 
Отмечается, что в связи с устранением дефеката на теплоносителе в Киевском районе города по улице Академика Проскуры, 1, 25 октября с 08-00 до 20-00 будет отключено отопление. 
 
В частности централизованное отопление будет отсутствовать в 106 домах, в 2 лечебных учреждениях и в 7 школах:
 
  • ул. Астрономическая;
  • ул. Жуковского;
  • ул. Академика Проскуры; 
  • ул. Продольная;
  • ул. Шишковская;
  • ул. Старошишковская;
  • переулок 1-й Лесопарковый;
  • переулок 2-й Лесопарковый.
 
Напомним, коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" опубликовало телефоны, по которым харьковчане могут обратиться с вопросами, связанными с отоплением, горячим водоснабжением и начислениями.
 
Источник:   КП "ХТС"
 Тэги:  отопление, харьков
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