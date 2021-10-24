В крупном районе Харькова отключат отопление

На время проведения аварийно-ремонтных работ отопление будет отсутствовать в части домов Киевского района.
Комментариев: 0
Противоречивый день: с одной стороны, совершенно не склоняет к организованности, с другой же способен толкнуть на радикальные и не совсем обдуманные шаги.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а к концу выходного распогодится. Без существенных осадков.
Сегодня отмечается День учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
влажность:
давление:
ветер: