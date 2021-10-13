13.10.2021 09:30 Илья Романов

Почему известные харьковчане решили вакцинироваться от COVID-19: видео

Прививки, как личный вклад в борьбу с коронавирусом. Именно от количества вакцинированных зависит, насколько быстро в городе, стране и мире будет сформирован так называемый коллективный иммунитет. Наши корреспонденты пообщались с известными харьковчанами и узнали, что заставило их вакцинироваться.



Фото из открытых источников

В мастерской Сейфаддина Гурбанова рабочий процесс в разгаре. Несмотря на плотный график скульптор нашел время и для важной процедуры - вакцинации. Признается, раньше, когда ситуация с коронавирусом в стране и мире не была такой напряженной, к прививкам относился довольно скептически. Пока беда не коснулась его семьи.

"Я сам долго сопротивлялся, не хотел, не доверял. А когда у меня сестра заболела, еле-еле спасли её в Баку. Она месяц температурила и никак не могла выйти из этой ситуации, там куча антибиотиков...

Вот после этого я решил не рисковать своей жизнью. Я несколько дней назад сделал первую вакцинацию. И через некоторое время сделаю вторую. Из семьи у меня уже дочь сделала, жена собирается делать", - рассказал скульптор, народный художник Украины и Азербайджана Сейфаддин Гурбанов.

Чем больше людей сделают вакцинацию, тем больше будет коллективный иммунитет, считает Сейфаддин Гурбанов. И прививки, это личный вклад в борьбу с COVID-19.

"Никто не скажет, что это 100% лечение, но, тем не менее, я общался со многими родными и друзьями, и они все в один голос говорят, что вакцинированные переносят легче болезнь, чем те, кто не делал вакцинацию. Значит надо делать, чтоб обезопасить себя, чтобы не попасть в такую тяжёлую форму, а там неизвестно чем она закончится. Харьковчане! Вакцинация нужна! Помните, ваше здоровье в ваших руках", - подчеркнул Сейфаддин Гурбанов.

Что такое повышенная температура, озноб и поражение легких на личном примере знает харьковский режиссер Алексей Настаченко. Он и его семья в прошлом переболели коронавирусом.

"Болезнь... Ну мы к ней как-то так относились, она нас не касалась, она как-то в стороне была и мы как-то спокойно к ней относились - ну, пройдёт! Как проходили все другие болезни. А вакцинация, ну как-то скептически, да нет ... нас "чипуют", всякие QR-коды - т.е. очень много информации разной и все в шоке ходили от того что вакцинироваться и не вакцинироваться.

Вы знаете, когда в октябре заболела супруга, она перенесла более или менее, неделю она проболела. Но потом в ноябре заболел я. Я вам могу сказать, что две недели температура, которая скакала до 38,5 для меня это было очень тяжело. Такое впечатление, что болезнь невозможно победить. 28% поражения лёгких - это серьёзно", - отметил Алексей Настаченко.

За две недели, добавляет Алексей Настаченко, благодаря врачам, болезнь удалось побороть. Уже через некоторое время в семье режиссера было принято единогласное решение - необходимо вакцинироваться!

"Я могу сказать, что мы пришли к тому, что вакцинация необходима. Мы сделали с супругой в две дозы. Вся моя семья вакцинировалась Коронаваком. Я считаю, что просто обезопасить себя. Пускай, болезнь она всё равно придёт, мы не можем сказать, что вакцинация отведёт от нас на 100% болезнь - нет! Никто это вам не скажет и не пообещает. Но мы уверены в том, что она придёт, но будет менее агрессивна, чем она была до этого. Поэтому спасти себя, а самое главное спасти свою семью, а я переживаю за своих детей.

Поэтому я хочу, чтоб моя семья была жива и здорова, чего и вам всем желаю. Ребята, я просто не любитель заставят кого-то что-то делать. Я просто предлагаю вам взвесить все "за" и "против". Просто придите и провакцинируйтесь! Желаю вам удачи и самое главное здоровья", - резюмировал режиссер.