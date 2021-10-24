24.10.2021 11:05 Виталий Хиневич

В Харькове зафиксировали новые случаи Covid-19: подробности

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1188 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Об этос сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центра лабораторных исследований в Харьковской области.

Всего за субботу, 23 октября 2021 года в Харькове и области лабораторно диагностировали 1508 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждено 195 429 случаев.

Всего выздоровело 162 152 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 28 769 человек.

Напомним, 881 случай заражения коронавирусом диагностировали за сутки 22 октября в Харькове.