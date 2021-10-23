23.10.2021 10:35 Виталий Хиневич

В Харькове зафиксировали новые случаи Covid-19: подробности

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 881 случай заражения коронавирусом в Харькове.

Об этос сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центра лабораторных исследований в Харьковской области.

Всего за пятницу, 22 октября 2021 года в Харькове и области лабораторно диагностировали 1409 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждено 193 921 случай.

Всего выздоровело 161 406 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 28 026 человек.

Напомним, 872 случая заражения коронавирусом диагностировали за сутки 22 октября в Харькове.