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23.10.2021  11:20   Виталий Хиневич

На Харьковщине во время возврата кредита произошло убийство

В городе Красноград Харьковской области мужчина нанес новые ранения кредитору.

Убийство на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 21 октября около 18:00 в полицию поступило обращение от 60-летней женщины.
 
Гражданка поведала сотрудникам правоохранительных органов, что ее сосед ранен ножом в живот.
 
В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что к потерпевшему пришел 45-летний мужчина, который хотел отдать денежный долг.
 
Во время беседы между знакомыми произошел спор, в результате которого злоумышленник ударил ножом в область живота хозяина частного домовладения.
 
В результате ранения мужчина скончался в реанимации.
 
 
Около часа понадобилось полицейским на поиски и задержание правонарушителя. 
 
Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Данное наказание предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, ранее в селе Новое Пекельное Харьковской области был найден труп в одном из дворов частного домовладения. 
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  долг, криминал, харьков
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