23.10.2021 11:20 Виталий Хиневич

На Харьковщине во время возврата кредита произошло убийство

В городе Красноград Харьковской области мужчина нанес новые ранения кредитору.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 21 октября около 18:00 в полицию поступило обращение от 60-летней женщины.

Гражданка поведала сотрудникам правоохранительных органов, что ее сосед ранен ножом в живот.

В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что к потерпевшему пришел 45-летний мужчина, который хотел отдать денежный долг.

Во время беседы между знакомыми произошел спор, в результате которого злоумышленник ударил ножом в область живота хозяина частного домовладения.

В результате ранения мужчина скончался в реанимации.

Около часа понадобилось полицейским на поиски и задержание правонарушителя.

Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Данное наказание предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в селе Новое Пекельное Харьковской области был найден труп в одном из дворов частного домовладения.