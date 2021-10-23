23.10.2021 11:20 Виталий Хиневич
На Харьковщине во время возврата кредита произошло убийство
В городе Красноград Харьковской области мужчина нанес новые ранения кредитору.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что 21 октября около 18:00 в полицию поступило обращение от 60-летней женщины.
Гражданка поведала сотрудникам правоохранительных органов, что ее сосед ранен ножом в живот.
В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что к потерпевшему пришел 45-летний мужчина, который хотел отдать денежный долг.
Во время беседы между знакомыми произошел спор, в результате которого злоумышленник ударил ножом в область живота хозяина частного домовладения.
В результате ранения мужчина скончался в реанимации.
Около часа понадобилось полицейским на поиски и задержание правонарушителя.
Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Данное наказание предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в селе Новое Пекельное Харьковской области был найден труп
в одном из дворов частного домовладения.
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