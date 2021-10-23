23.10.2021 11:55

Лучшее – детям: как в Харькове развивают сферу образования

Одним из основных критериев успешного мегаполиса является развитие сферы образования. И городская власть Харькова с этой задачей справляется на «отлично». Здесь для школьников стараются создавать самые комфортные и безопасные условия, потому как четко понимают: подрастающее поколение – это будущее Украины.



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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Так, в 2021 году на развитие системы образования Харькова было направлено почти 300 миллионов гривен. Это самая большая сумма за последние годы.

Денежные средства направили на открытие нового детского сада и дополнительных групп в дошкольных учебных учреждениях, создание филиала Харьковского инклюзивно-ресурсного центра. Кроме того, в школах было создано 16 новых компьютерных классов и 27 современных кабинетов физики, химии, биологии и географии.

Проделана колоссальная работа, и это, не говоря о том, что перед началом учебного года в школах города проводятся капитальные ремонты, обновляется материально-техническая база, закупается новое оборудование и современная техника.

Как сообщила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, из 425 коммунальных учебных учреждений 86% были охвачены ремонтными работами. В них выполнили ремонт кровель, пищеблоков, актовых и спортивных залов, санузлов, заменили окна и провели ряд других работ. Также в детских садах по просьбе родителей установили новые игровые площадки и отремонтировали прогулочные павильоны.

- 80% всех работ осуществляется исключительно по поручению родителей. Три года подряд руководитель города Игорь Терехов перед началом учебного года проводит во всех районах встречи с родителями. В этом году такие встречи также прошли, чтобы сформировать бюджет на 2022 год, потому что родители - получатели образовательных услуг для своих детей, и хорошо знают, что нужно сделать, - рассказала директор Департамента.

Стоит подчеркнуть, что 31 миллион гривен из почти 300 миллионов гривен – это средства государственной субвенции, остальные средства были выделены из бюджета городской территориальной громады Харькова.

Кроме того, на недавнем научно-практическом семинаре-совещании «Национальный образовательный технопарк по повышению качества образования: от модели к воплощению», который состоялся 24 сентября в отеле «Kharkiv Palace», отмечалось, что Харьков демонстрирует консолидацию власти, общественности, родителей и педагогического сообщества.

Все это способствует успешному формированию будущей интеллектуальной элиты. Примерами такого сотрудничества является проведение ученических конференций, интеллектуальных соревнований и других мероприятий, направленных на всестороннее развитие харьковчан разного возраста.

Учреждения общего среднего образования Харькова и Харьковской области, которые участвуют в научно-педагогическом проекте «Интеллект Украины», станут первыми, на базе которых будет внедряться модель Национального образовательного технопарка.

Напомним, современное мультимедийное пространство для детей и молодежи появилось в Харьковской гимназии №116.