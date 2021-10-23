23.10.2021 12:45 Виталий Хиневич

Водителя в Харькове деблокировали из покореженного автомобиля

В Харькове произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 23 октября около 10:45 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Харьковской дивизии, 29.

По данному адресу произошло столкновение микроавтобуса “ Volkswagen” и седана “ Skoda Octavia”.

В результате чего 43-летний водитель легковой машины оказался зажатым между рулем и моторным отсеком.

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Прибывшие на место происшествия спасатели смогли деблокировать мужчину и доставили его в медицинское учреждение.

Кроме этого была предотвращена утечка автомобильного газа.

На данный момент все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, ранее на симферопольской трассе столкнулись микроавтобус и грузовик, перевозивший трактор.