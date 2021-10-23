23.10.2021 12:45 Виталий Хиневич
Водителя в Харькове деблокировали из покореженного автомобиля
В Харькове произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что 23 октября около 10:45 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Харьковской дивизии, 29.
По данному адресу произошло столкновение микроавтобуса “ Volkswagen” и седана “ Skoda Octavia”.
В результате чего 43-летний водитель легковой машины оказался зажатым между рулем и моторным отсеком.
Прибывшие на место происшествия спасатели смогли деблокировать мужчину и доставили его в медицинское учреждение.
Кроме этого была предотвращена утечка автомобильного газа.
На данный момент все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.
Напомним, ранее на симферопольской трассе столкнулись
микроавтобус и грузовик, перевозивший трактор.
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