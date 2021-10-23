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23.10.2021  12:45   Виталий Хиневич

Водителя в Харькове деблокировали из покореженного автомобиля

В Харькове произошло ДТП с участием двух автомобилей.

ДТП в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 23 октября около 10:45 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Харьковской дивизии, 29. 
 
По данному адресу произошло столкновение микроавтобуса “ Volkswagen” и седана “ Skoda Octavia”.
 
В результате чего 43-летний водитель легковой машины оказался зажатым между рулем и моторным отсеком. 
 
 
Прибывшие на место происшествия спасатели смогли деблокировать мужчину и доставили его в медицинское учреждение. 
 
Кроме этого была предотвращена утечка автомобильного газа. 
 
На данный момент все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.
 
Напомним, ранее  на симферопольской трассе столкнулись микроавтобус и грузовик, перевозивший трактор.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков
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