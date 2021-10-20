20.10.2021 19:33 Дмитрий Колоней

Не пропустил скорую помощь: в интернет слили момент ДТП в Харькове (видео)

Авария в Харькове произошла на Московском проспекте

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в мировой паутине появилось видео аварии со скорой помощью на Московском проспекте.

Напомним, ранее мы писали о том, что столкновение произошло около половины четвертого дня в районе дома 297 по Московскому проспекту. Водитель микроавтобуса ГАЗ не пропустил карету медиков, нарушив п. 3.1 ПДД Украины. Машины столкнулись, получив механические повреждения. Пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, 19 октября в Харькове произошло два ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Так, после полудня на улице Достоевского в аварию попала скорая помощь, столкнувшаяся с легковым автомобилем.