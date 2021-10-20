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20.10.2021  19:33   Дмитрий Колоней

Не пропустил скорую помощь: в интернет слили момент ДТП в Харькове (видео)

Авария в Харькове произошла на Московском проспекте

ДТП Харьков: Момент аварии микроавтобуса и "скорой помощи" на Московском проспекте
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в мировой паутине появилось видео аварии со скорой помощью на Московском проспекте.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что столкновение произошло около половины четвертого дня в районе дома 297 по Московскому проспекту. Водитель микроавтобуса ГАЗ не пропустил карету медиков, нарушив п. 3.1 ПДД Украины. Машины столкнулись, получив механические повреждения. Пострадавших в результате ДТП нет. 
 

Напомним, 19 октября в Харькове произошло два ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Так, после полудня на улице Достоевского в аварию попала скорая помощь, столкнувшаяся с легковым автомобилем.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, скорая помощь
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