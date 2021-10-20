Не пропустил скорую помощь: в интернет слили момент ДТП в Харькове (видео)

Авария в Харькове произошла на Московском проспекте
Напомним, 19 октября в Харькове произошло два ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Так, после полудня на улице Достоевского в аварию попала скорая помощь, столкнувшаяся с легковым автомобилем.
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Эмоционально яркий день – нужно быть готовым к неожиданностям и вовремя гасить конфликты. Возможны новые знакомства, в том числе романтические.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Без осадков.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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