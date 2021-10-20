20.10.2021 19:15 Евгений Клочко

В Харькове отключат электричество в пяти районах 21 октября: адреса

В Харькове в четверг, 21 октября 2021 года, планируется отключение в пяти районах города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В четверг, 21 октября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район

в-д. Тарасовский , 3; 4;

, 3; 4; в-д. Фесенковский , 7; 9;

, 7; 9; ул. Тарасовская , 10; 12; 17; 2; 22; 7; 8;

, 10; 12; 17; 2; 22; 7; 8; ул. Таращанская , 17;

, 17; пер. Брянский, 7.

Северный район

ул. Ахсарова, 13; 15; 15А; 15Б; 20.

Салтовский район

ул. Бучмы , 44; 46; 46В; 48; 50; 50А; 50Б;

, 44; 46; 46В; 48; 50; 50А; 50Б; ул. Светлая, 43. Холодногорский район ул. Холодногорская, 3; 5; 7; 9.

Центральный район ул. Академика Проскуры, 1; 11; 3; 3А; 3Б; 3Ж; 5; 5А; 5Б; 5В; 5Г; 5Д; 5/7; 9; 9А; 9Б; 9В; 9Г; 9Д;

1; 11; 3; 3А; 3Б; 3Ж; 5; 5А; 5Б; 5В; 5Г; 5Д; 5/7; 9; 9А; 9Б; 9В; 9Г; 9Д; ул. Астрономическая . 21; 3Ч/С; 4А; 4Ч/С; 44Б; 5Ч/С; 7А;

. 21; 3Ч/С; 4А; 4Ч/С; 44Б; 5Ч/С; 7А; ул. Продольная , 1; 1А; 2; 3А; 4; 5; 7; 8; м.Харків, вул.Академіка Проскури; м.Харків, вул.Поздовжня;

, 1; 1А; 2; 3А; 4; 5; 7; 8; м.Харків, вул.Академіка Проскури; м.Харків, вул.Поздовжня; ул. Арктическая , 19; 19А; 22; 23; 23А; 24А; 25; 25А; 26; 27; 28; 28А; 29; 29А; 3; 30; 31; 34; 5; 7; 8; 9; 9/23;

, 19; 19А; 22; 23; 23А; 24А; 25; 25А; 26; 27; 28; 28А; 29; 29А; 3; 30; 31; 34; 5; 7; 8; 9; 9/23; ул. Ахсарова, 25;

25; ул. Бескрайняя , 1; 1А; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 2; 2А; 20; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 34; 3/5; 36; 4; 4А; 5; 6; 7; 7А; 7Б; 7В; 8; 9;

, 1; 1А; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 2; 2А; 20; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 34; 3/5; 36; 4; 4А; 5; 6; 7; 7А; 7Б; 7В; 8; 9; ул. Борисовская , 2; 2А; 2Б; 2В; 3; 33; 35; 37; 39; 4; 4А; 40; 41; 42; 42А; 42/2; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 68; 7; 70; 8; 9А;

, 2; 2А; 2Б; 2В; 3; 33; 35; 37; 39; 4; 4А; 40; 41; 42; 42А; 42/2; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 68; 7; 70; 8; 9А; ул. Глебовская , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 22; 22/20; 24; 26; 28; 3; 4; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 58; 59; 6; 6А; 60; 61; 62; 63; 63А; 64; 65; 66; 67; 68; 7; 8; 9; 9А; 9Б;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 22; 22/20; 24; 26; 28; 3; 4; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 58; 59; 6; 6А; 60; 61; 62; 63; 63А; 64; 65; 66; 67; 68; 7; 8; 9; 9А; 9Б; ул. Нарофоминская, 10;

10; ул. Пантелеймоновская , 17; 18; 19; 23; 3; 4;

, 17; 18; 19; 23; 3; 4; ул. Ямская , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17А; 18; 2; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 4; 40; 42; 44; 5; 6; 6А; 65; 7; 8; 9;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17А; 18; 2; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 4; 40; 42; 44; 5; 6; 6А; 65; 7; 8; 9; пер. Бугурусланский , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 21; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 4; 6; 7; 8; 8А; 9;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 21; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 4; 6; 7; 8; 8А; 9; пер. Вологодский , 5;

, 5; пер. Скадовского , 1А; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 2А; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 4; 40; 42; 42/1; 44; 46; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; м.Харків, вул.Мойсеївська;

, 1А; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 2А; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 4; 40; 42; 42/1; 44; 46; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; м.Харків, вул.Мойсеївська; в-д. Астрономический , 19А;

, 19А; ул. Астрономическая , 22Ч/С; 7;

, 22Ч/С; 7; в-д. Журавлевский 3-й , 3; 5; 7;

, 3; 5; 7; в-д. Исаевский 1-й , 3; 5;

, 3; 5; в-д. Исаевский 2-й , 4; 6; 8;

, 4; 6; 8; в-д. Исаевский 3-й , 1; 3; 4; 5; 6;

, 1; 3; 4; 5; 6; в-д. Исаевский 4-й , 2; 3; 4А; 5; 8; 8А;

, 2; 3; 4А; 5; 8; 8А; в-д. Исаевский 5-й , 10; 2; 3; 48А; 6; 8;

, 10; 2; 3; 48А; 6; 8; в-д. Исаевский 6-й , 2; 4; 6;

, 2; 4; 6; в-д. Ольгинский , 1; 10; 10А; 12; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7А; 8; 8Б;

, 1; 10; 10А; 12; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7А; 8; 8Б; ул. Арктическая , 23А; 26/1; 3; 8;

, 23А; 26/1; 3; 8; ул. Байкальская , 10; 10А; 11; 11А; 13; 16; 20; 22; 24; 26А; 26Б; 28; 3; 30; 5; 5А; 6; 7; 8; 8А; 9;

, 10; 10А; 11; 11А; 13; 16; 20; 22; 24; 26А; 26Б; 28; 3; 30; 5; 5А; 6; 7; 8; 8А; 9; ул. Борисовская , 2; 2А; 2Б; 2В; 3; 33; 35; 37; 39; 4; 4А; 40; 41; 42; 42А; 42/2; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 68; 7; 70; 8; 9А;

, 2; 2А; 2Б; 2В; 3; 33; 35; 37; 39; 4; 4А; 40; 41; 42; 42А; 42/2; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 68; 7; 70; 8; 9А; ул. Генерала Удовиченко , 111;

, 111; ул. Демьяна Бедного , 9;

, 9; ул. Исаевская , 10; 100; 100А; 101; 102; 103; 105; 106А; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117А; 119; 12; 12А; 121; 123; 125; 129; 13; 14А; 14Б; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 2; 20; 21; 22; 23А; 23Б; 24; 25; 26; 27; 27А; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 41/8; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47А; 48; 48А; 49; 49А; 49Б; 5; 50; 51; 51А; 52; 53; 53А; 54; 55; 55А; 55Б; 56; 57; 57А; 58; 59; 6; 6Б; 60; 61; 62; 63; 63А; 64А; 64Б; 65; 66; 67; 67А; 68; 7; 70; 71; 72; 74; 74А; 75; 75/2; 76; 77; 77А; 78; 79; 8; 8А; 80; 80А; 81; 81А; 81Б; 82; 83; 84; 84А; 85А; 86; 87; 88; 88А; 89; 90; 91; 93; 94; 95; 96; 97; 99;

, 10; 100; 100А; 101; 102; 103; 105; 106А; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117А; 119; 12; 12А; 121; 123; 125; 129; 13; 14А; 14Б; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 2; 20; 21; 22; 23А; 23Б; 24; 25; 26; 27; 27А; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 41/8; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47А; 48; 48А; 49; 49А; 49Б; 5; 50; 51; 51А; 52; 53; 53А; 54; 55; 55А; 55Б; 56; 57; 57А; 58; 59; 6; 6Б; 60; 61; 62; 63; 63А; 64А; 64Б; 65; 66; 67; 67А; 68; 7; 70; 71; 72; 74; 74А; 75; 75/2; 76; 77; 77А; 78; 79; 8; 8А; 80; 80А; 81; 81А; 81Б; 82; 83; 84; 84А; 85А; 86; 87; 88; 88А; 89; 90; 91; 93; 94; 95; 96; 97; 99; ул. Липецкая , 11; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 24/28; 25А; 26; 27; 27А; 3; 31; 4; 4А; 5; 6; 6А; 6Б; 8; 9;

, 11; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 24/28; 25А; 26; 27; 27А; 3; 31; 4; 4А; 5; 6; 6А; 6Б; 8; 9; ул. Митрофановская , 24; 35; 4;

, 24; 35; 4; ул. Моисеевская , 32;

, 32; ул. Нарофоминская , 1; 10; 10/7; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 26; 3; 3А; 4; 5; 6; 6А; 7;

, 1; 10; 10/7; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 26; 3; 3А; 4; 5; 6; 6А; 7; ул. Ольгинская , 11; 25; 27; 29; 31; 32; 33; 34; 35А; 35Б; 36; 36А; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 56;

, 11; 25; 27; 29; 31; 32; 33; 34; 35А; 35Б; 36; 36А; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 56; ул. Пантелеймоновская, 17; 18; 19; 23; 3; 4;

17; 18; 19; 23; 3; 4; ул. Снежковская , 10; 11; 12А; 13; 14А; 15; 16; 17; 18А; 19; 2А; 20; 20А; 21; 22; 23; 24; 24/2; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4А; 40; 41; 42; 42А; 43; 44; 45; 46; 46А; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 53; 55; 6А; 6Б; 7; 8; 8А; 9;

, 10; 11; 12А; 13; 14А; 15; 16; 17; 18А; 19; 2А; 20; 20А; 21; 22; 23; 24; 24/2; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4А; 40; 41; 42; 42А; 43; 44; 45; 46; 46А; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 53; 55; 6А; 6Б; 7; 8; 8А; 9; ул. Шевченко , 103; 105; 111; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 134; 136; 138; 142А; 144; 152; 159; 160; 161; 164; 165; 167; 169; 171; 173; 175; 176; 177; 179; 180; 181А; 181Б; 183; 183А; 185; 187; 189; 191; 191А; 195; 197; 198; 199; 201; 203; 205; 207; 213; 215; 215А; 216; 217; 219; 220; 221; 223; 223А; 224; 225; 227; 231; 233; 233А; 239; 241; 244/1; 245; 247; 249; 251; 253; 254А; 255; 257; 258; 259; 260А; 261; 261А; 262; 263; 265; 267; 271; 273; 275; 277; 279; 28; 281; 283; 285; 287; 289; 291; 293; 295; 297; 327; 333; 38; 4; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 56А; 58; 6; 60; 61; 63; 64; 66; 69; 71; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79А; 80; 82; 83; 84; 87; 88; 89; 90А; 91; 93; 95; 97; 97А; 99;

, 103; 105; 111; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 134; 136; 138; 142А; 144; 152; 159; 160; 161; 164; 165; 167; 169; 171; 173; 175; 176; 177; 179; 180; 181А; 181Б; 183; 183А; 185; 187; 189; 191; 191А; 195; 197; 198; 199; 201; 203; 205; 207; 213; 215; 215А; 216; 217; 219; 220; 221; 223; 223А; 224; 225; 227; 231; 233; 233А; 239; 241; 244/1; 245; 247; 249; 251; 253; 254А; 255; 257; 258; 259; 260А; 261; 261А; 262; 263; 265; 267; 271; 273; 275; 277; 279; 28; 281; 283; 285; 287; 289; 291; 293; 295; 297; 327; 333; 38; 4; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 56А; 58; 6; 60; 61; 63; 64; 66; 69; 71; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79А; 80; 82; 83; 84; 87; 88; 89; 90А; 91; 93; 95; 97; 97А; 99; наб. Журавлевская , 15;

, 15; пер. Изобретательский , 3; 4; 5;

, 3; 4; 5; пер. Герасимовский , 10; 11; 11А; 11Б; 12; 13; 14; 15/14; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 3; 3А; 3Б; 32; 4; 6; 7А; 8; 9; 9А;

, 10; 11; 11А; 11Б; 12; 13; 14; 15/14; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 3; 3А; 3Б; 32; 4; 6; 7А; 8; 9; 9А; пер. Гладкий , 1; 1А; 10; 11; 12; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 19А; 2; 20; 20А; 21А; 22; 23; 24; 25; 27; 27/7; 3; 4; 5; 6; 7; 7А; 8; 9;

, 1; 1А; 10; 11; 12; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 19А; 2; 20; 20А; 21А; 22; 23; 24; 25; 27; 27/7; 3; 4; 5; 6; 7; 7А; 8; 9; пер. Эвенский 1-й, 3; 4; 5; 5А; 6; 7; 8;

3; 4; 5; 5А; 6; 7; 8; пер. Эвенский 2-й , 1; 10; 11; 12; 14; 3; 4; 5; 6; 6/2; 7; 8; 9;

, 1; 10; 11; 12; 14; 3; 4; 5; 6; 6/2; 7; 8; 9; пер.Исаевский , 19; 2; 2А; 2Б; 3; 7;

, 19; 2; 2А; 2Б; 3; 7; пер. Новоисаевский , 3; 4; 5; 5А;

, 3; 4; 5; 5А; пер. Помяловского , 1; 10; 11; 12; 2; 2А; 3; 4; 4А; 5; 8; 9; 9А;

, 1; 10; 11; 12; 2; 2А; 3; 4; 4А; 5; 8; 9; 9А; пер. Сызранский , 1; 10; 11; 13; 15; 15А; 2; 3; 4; 5; 5А; 6; 6А; 7; 8; 9;

, 1; 10; 11; 13; 15; 15А; 2; 3; 4; 5; 5А; 6; 6А; 7; 8; 9; пер. Степанковский , 11; 13; 15; 17; 3; 4; 5; 5А; 6; 6А; 7; 8; 8А; 9; 9А;

, 11; 13; 15; 17; 3; 4; 5; 5А; 6; 6А; 7; 8; 8А; 9; 9А; пер. Топчиевский, 3; 4; 5; 6; 7; 9.