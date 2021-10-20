20.10.2021 18:42 Василий Голосный
В Харькове вагоны метрополитена убирают и дезинфицируют несколько раз в сутки (фото)
На коммунальном предприятии «Харьковский метрополитен» осуществляют тщательную уборку в подвижном составе.
По словам начальника электродепо «Московское» Романа Пехова, в салонах вагонов электропоездов минимум два раза в сутки проводят уборку и дезинфекцию, сообщает РЕДПОСТ
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«Во время захода поездов в депо на техническое обслуживание, в них также проводится уборка. Дезинфицируются все поверхности, которых касаются пассажиры и все, что находится в салоне вагонов. Ни один вагон не выходит на линию для обслуживания пассажиров без уборки и дезинфекции», - подчеркнул Роман Пехов.
Как отметил начальник электродепо «Московское», во время уборки и дезинфекции используют специальный раствор, который эффективно дезинфицирует поверхности.
Справка: Парк вагонов электродепо «Московское» насчитывает 226 вагонов, которые курсируют по Холодногорско-заводской и Алексеевской линях метрополитена.
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