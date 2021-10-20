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20.10.2021  18:42   Василий Голосный

В Харькове вагоны метрополитена убирают и дезинфицируют несколько раз в сутки (фото)

На коммунальном предприятии «Харьковский метрополитен» осуществляют тщательную уборку в подвижном составе.

В Харькове убирают метрополитен

По словам начальника электродепо «Московское» Романа Пехова, в салонах вагонов электропоездов минимум два раза в сутки проводят уборку и дезинфекцию, сообщает РЕДПОСТ.
 
«Во время захода поездов в депо на техническое обслуживание, в них также проводится уборка. Дезинфицируются все поверхности, которых касаются пассажиры и все, что находится в салоне вагонов. Ни один вагон не выходит на линию для обслуживания пассажиров без уборки и дезинфекции», - подчеркнул Роман Пехов.
 
Как отметил начальник электродепо «Московское», во время уборки и дезинфекции используют специальный раствор, который эффективно дезинфицирует поверхности.
 
Справка: Парк вагонов электродепо «Московское» насчитывает 226 вагонов, которые курсируют по Холодногорско-заводской и Алексеевской линях метрополитена.

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Источник:   КП «Харьковский метрополитен»
 Тэги:  дезинфекция, коронавирус, метро, харьков, уборка
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