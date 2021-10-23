23.10.2021 13:15

“Слуга народа” будет разбираться с Мустафаевой после выборов, - Фесенко

Участие депутата Харьковского горсовета Алины Мустафаевой в выборах мэра в качестве технического кандидата Добкина не останется без последствий.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Владимира Фесенко.

“Самоход” Алины Мустафаевой на выборы Харьковского городского головы вопреки решению руководства “Слуги народа” не выдвигать своего кандидата, противоречит интересам президентской партии.

По мнению руководителя Центра политических исследований “Пента” Владимира Фесенко подобная самодеятельность Алины впоследствии станет предметом серьезных разбирательств.

“Депутат Харьковского горсовета от партии «Слуга народа» Алина Мустафаева баллотируется как самовыдвиженец.

При этом в руководстве партии «Слуга народа» четко заявили, что своего кандидата на выборах мэра Харькова выдвигать не будут. Поэтому Алина Мустафаева скорее представляет саму себя, хотя путаницу для избирателей создает.

Более того, харьковские коллеги говорят, что, судя по ее заявлениям, она выступает в роли технического кандидата от Михаила Добкина. Это явно противоречит интересам и позиции президентской партии, и руководству партии «Слуга народа» надо бы разобраться с диссидентствующей кандидаткой”, - заявил Фесенко.

Выдвижение Алины Мустафаевой создает президентской партии сразу несколько проблем.

Во-первых, низкий результат депутата, состоящего в партии “Слуга народа”, бьет по имиджу всей политической силы. Алина Мустафаева, судя по данным последнего социологического исследования группы “Рейтинг”, не может рассчитывать более чем на 2,5% голосов.

Во-вторых, откровенная игра Мустафаевой на стороне токсичного Добкина дискредитирует президентскую партию.

В-третьих, отказ от выполнения прямых распоряжений руководства “Слуги народа” расшатывает партийную дисциплину.

Между тем, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко недвусмысленно заявили, что политсила не будет выдвигать своего кандидата на выборы мэра Харькова.

Напомним, харьковский блогер Александр Кандрусик, известный в Фейсбук как Саша Псих, стал доверенным лицом кандидата от ОПЗЖ Виктора Величкова и разоблачил политические махинации Андрея Лесика.