26.10.2021 13:39 Рита Парфенова

Огонь вспыхнул в трех местах в бывшем общежитии Харькова (фото)

Поздним вечером понедельника спасатели тушили пожар в бывшем общежитии на Салтовке.

В прошлую полночь жильцы жилой пятиэтажки на улицы Гарибальди, 2 пережили пожар в доме. Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, в бывшем общежитии коридорного типа оказалось сразу несколько очагов пожара.



На первом этаже горел распределительный щит, на третьем этаже – электрическая распределительная коробка, кроме того, занялся деревянный пол на четвертом этаже на площади около 15 квадратных метров.



В половине двенадцатого, когда начался пожар, жильцы позвонили в службу спасения. На вызов прибыли четыре отделения ГСЧСников на трех пожарных автомобилях и автолестнице.





Первым делом огнеборцы провели эвакуацию жильцов подъезда, ведь из-за горящей изоляции на этажах стоял плотный дым. На улицу эвакуировали 15 человек и после этого приступили к тушению, применив два пожарных ствола.

Читайте также: Под Харьковом сгорела библиотека

В течение часа, к половине первого ночи, с огнем было покончено. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электросети.

Напомним, сегодня утром произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Полтавский шлях, 8. В кухне на площади в 20 квадратных метров горели деревянные кровельные перекрытия крыши, а также подоконник и мебель. В результате действия открытого источника огня пострадала 65-летняя женщина.