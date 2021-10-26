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26.10.2021  14:00   Лера Кононова

Сотрудники правоохранительных органов получат особые значки

Так называемые «ковид-значки» появятся у вакцинированных сотрудников правоохранительных органов.

Специальные значки полиции Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на эфир программы «Свобода слова на ICTV».
 
25 октября министр внутренних дел Денис Монастырский заявил о подобном решении в эфире на ICTV. 
 
По его словам, привитые сотрудники получат значок о прохождении полного курса вакцинации. На данный момент больше двух третей сотрудников уже получили две дозы вакцины.
 
 
Денис Монастырский отметил, что введение таких значков также имеет отношение к частому вопросу к полицейским от граждан Украины о том, вакцинированы ли они.
 
Особенно остро этот вопрос стоял, когда замечание, поступающее от сотрудника правоохранительных органов, касалось карантинных норм. Теперь же вопрос не нужно будет даже озвучивать, ведь ответ будет видно сразу по наличию или отсутствию соответствующего значка.
 
Напомним, согласно статистике, харьковчане стали активнее вакцинироваться от коронавируса.
 
Источник:   Свобода слова на ICTV
 Тэги:  коронавирус, харьков
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