Кернес начал готовить Терехова в качестве преемника сразу после ранения
Игорь Терехов рассказал о своих отношениях с другими известными харьковчанами, доверии Геннадия Кернеса и том, когда начались разговоры о том, чтобы он стал его преемником на посту мэра.
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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью Игоря Терехова шеф-редактору издания “Левый берег” Соне Кошкиной.
“Это был прямой разговор, после ранения. Я думаю, что каждый человек понимает, что ему нужен преемник. Преемник, который, во-первых, не предаст. А во-вторых сохранит все то, что делается. А все проекты, которые осуществлялись им, мы делали вместе. И могу сказать, он ведь мне доверял”, - рассказал Игорь Терехов.
Также нынешний руководитель города ответил на вопросы журналистки о своих отношениях с рядом известных харьковчан. Игорь Терехов сообщил, что достаточно плотно общается с бизнесменом Александром Ярославским. “У нас есть с ним общность интересов по поводу развития города”, - заявил Терехов, признавая, что при предыдущем мэре он делал неоднократные попытки примирить Кернеса с Ярославским.
Что же касается Александра Фельдмана, Юлии Светличной, Павла Фукса и Арсена Авакова, то ни с кем из них в последнее время Игорь Терехов не контактировал.