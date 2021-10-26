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26.10.2021  14:15   

Кернес начал готовить Терехова в качестве преемника сразу после ранения

Игорь Терехов рассказал о своих отношениях с другими известными харьковчанами, доверии Геннадия Кернеса и том, когда начались разговоры о том, чтобы он стал его преемником на посту мэра.


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью Игоря Терехова шеф-редактору издания “Левый берег” Соне Кошкиной. 
 
“Это был прямой разговор, после ранения. Я думаю, что каждый человек понимает, что ему нужен преемник. Преемник, который, во-первых, не предаст. А во-вторых сохранит все то, что делается. А все проекты, которые осуществлялись им, мы делали вместе. И могу сказать, он ведь мне доверял”, - рассказал Игорь Терехов.
 
Также нынешний руководитель города ответил на вопросы журналистки о своих отношениях с рядом известных харьковчан. Игорь Терехов сообщил, что достаточно плотно общается с бизнесменом Александром Ярославским. “У нас есть с ним общность интересов по поводу развития города”, - заявил Терехов, признавая, что при предыдущем мэре он делал неоднократные попытки примирить Кернеса с Ярославским. 
 
Что же касается Александра Фельдмана, Юлии Светличной, Павла Фукса и Арсена Авакова, то ни с кем из них в последнее время Игорь Терехов не контактировал. 
 
 
Как у Вас складываются взаимоотношения с Александром Фельдманом? 
Никак. Мы давно не общались. 
Светличная? 
Тоже не общаемся. 
Фукс? 
Не общаемся. 
А что насчет Авакова? 
С ним мы уж точно давно не общались. 
 

Тэги:  игорь терехов, геннадий кернес, харьков
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