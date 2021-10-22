22.10.2021 10:42 Рита Парфенова

Под Харьковом сгорела библиотека

Огонь уничтожил помещение действующей сельской библиотеки в Харьковской области.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сводку об оперативной обстановке в Харьковской области, утром 22 октября произошел пожар в селе Ивановское Красноградского района.



Около четырех часов утра начался пожар в функционирующей сельской библиотеке на улице Центральной, 240. Выгорело 200 квадратных метров помещения.



Так как пожар начался ранним утром, людей в здании не было и пострадавших нет. Причины пожара пока неизвестны, их выяснит следствие. Материальный ущерб, нанесенный огнем, также устанавливается.

Ранее мы писали о пожаре в частном доме села Красное Лозовского района, который тушили 6 часов. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили погибшей целую семью: мужчину 63 лет, женщину 65 лет и их 43-летнего сына.





