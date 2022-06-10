10.06.2022 12:00 Виталий Хиневич
Харьковский ВУЗ вошел в рейтинг лучших университетов Украины
НТУ «ХПИ» улучшил свои показатели.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу «Харьковского политехнического института».
Сообщается, что «Харьковский политехнический институт» улучшил свои показатели и занял второе место среди украинских вузов в мировом рейтинге QS World University Ranking 2023. За 10 лет участия харьковского Политеха в рейтинге — это самый высокий результат. В общем списке он имеет позицию 651-700. Таким образом, ХПИ четвертый год подтверждает звание лучшего технического университета Украины.
ТОП-5 ВУЗов Украины выглядят следующим образом:
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541-550 – ХНУ им. В.Н. Каразина;
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651-700 – НТУ «ХПИ»;
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651-700 – КНУ им. Т.Шевченко;
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701-750 – НТУУ «КПИ им. И.Сикорского»;
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801-1000 – НУ «Львовская политехника».
Кроме этого отмечается, что этом году ХПИ попал в первую половину (46%) лучших университетов мира, которые ранжируются в рейтинге. В целом за это время ХПИ улучшил свои показатели в мире почти вдвое, ни разу не потеряв своих позиций (с 2014 по 2018 год было место 701-750, а с 2019 года — 651-700).
Напомним, 10 июня начался дополнительный период регистрации
на мультипредметное тестирование.
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