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10.06.2022  12:00   Виталий Хиневич

Харьковский ВУЗ вошел в рейтинг лучших университетов Украины

НТУ «ХПИ» улучшил свои показатели.

ХПИ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Харьковского политехнического института».
 
Сообщается, что «Харьковский политехнический институт» улучшил свои показатели и занял второе место среди украинских вузов в мировом рейтинге QS World University Ranking 2023. За 10 лет участия харьковского Политеха в рейтинге — это самый высокий результат. В общем списке он имеет позицию 651-700. Таким образом, ХПИ четвертый год подтверждает звание лучшего технического университета Украины. 
 
ТОП-5 ВУЗов Украины выглядят следующим образом:
 
  • 541-550 – ХНУ им. В.Н. Каразина;
  • 651-700 – НТУ «ХПИ»;
  • 651-700 – КНУ им. Т.Шевченко;
  • 701-750 – НТУУ «КПИ им. И.Сикорского»;
  • 801-1000 – НУ «Львовская политехника».
Кроме этого отмечается, что этом году ХПИ попал в первую половину (46%) лучших университетов мира, которые ранжируются в рейтинге. В целом за это время ХПИ улучшил свои показатели в мире почти вдвое, ни разу не потеряв своих позиций (с 2014 по 2018 год было место 701-750, а с 2019 года — 651-700).
 
Напомним, 10 июня начался дополнительный период регистрации на мультипредметное тестирование.
 
Источник:   ХПИ
 Тэги:  хпи, харьков
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