10.06.2022 12:00 Виталий Хиневич

Харьковский ВУЗ вошел в рейтинг лучших университетов Украины

НТУ «ХПИ» улучшил свои показатели.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Харьковского политехнического института».

Сообщается, что «Харьковский политехнический институт» улучшил свои показатели и занял второе место среди украинских вузов в мировом рейтинге QS World University Ranking 2023. За 10 лет участия харьковского Политеха в рейтинге — это самый высокий результат. В общем списке он имеет позицию 651-700. Таким образом, ХПИ четвертый год подтверждает звание лучшего технического университета Украины.

ТОП-5 ВУЗов Украины выглядят следующим образом:

541-550 – ХНУ им. В.Н. Каразина;

651-700 – НТУ «ХПИ»;

651-700 – КНУ им. Т.Шевченко;

701-750 – НТУУ «КПИ им. И.Сикорского»;

801-1000 – НУ «Львовская политехника».

Кроме этого отмечается, что этом году ХПИ попал в первую половину (46%) лучших университетов мира, которые ранжируются в рейтинге. В целом за это время ХПИ улучшил свои показатели в мире почти вдвое, ни разу не потеряв своих позиций (с 2014 по 2018 год было место 701-750, а с 2019 года — 651-700).

Напомним, 10 июня начался дополнительный период регистрации на мультипредметное тестирование.