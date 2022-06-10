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10.06.2022  11:25   Виталий Хиневич

В Украине начался дополнительный этап регистрации на мультипредметный тест

10 июня начался дополнительный период регистрации на мультипредметное тестирование.

Мультипредметное тестирование
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.
 
Сообщается, что абитуриенты, которые не успели заполнить регистрационную карту до 19 апреля, однако хотят проходить тестирование, могут зарегистрироваться и принять участие в дополнительной сессии НМТ. Регистрация доступна до 20 июня на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
 
 Данные для входа в специальный сервис будут доступны с 25 июня. Подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования можно будет с 8 по 18 июля через информационную страницу.
 
В период с 1 по 10 августа нужно будет предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ. До 12 августа – получить приглашение-пропуск с местом расположения временного
экзаменационного центра для прохождения НМТ, датой и временем начала тестирования.
 
Напомним, в Украине готовятся к новому учебному году.
 
Источник:   Сергей Шкарлет
 Тэги:  мультипредметное тестирование, образование
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