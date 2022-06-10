10.06.2022 11:25 Виталий Хиневич

В Украине начался дополнительный этап регистрации на мультипредметный тест

10 июня начался дополнительный период регистрации на мультипредметное тестирование.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Сообщается, что абитуриенты, которые не успели заполнить регистрационную карту до 19 апреля, однако хотят проходить тестирование, могут зарегистрироваться и принять участие в дополнительной сессии НМТ. Регистрация доступна до 20 июня на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Данные для входа в специальный сервис будут доступны с 25 июня. Подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования можно будет с 8 по 18 июля через информационную страницу.

В период с 1 по 10 августа нужно будет предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ. До 12 августа – получить приглашение-пропуск с местом расположения временного

экзаменационного центра для прохождения НМТ, датой и временем начала тестирования.