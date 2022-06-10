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10.06.2022  10:57   Рита Парфенова

Обстрелы Роганской ОТГ: прокуроры фиксируют военные преступления рф (фото)

Проавоохранители продолжают документировать факты разрушения оккупантами гражданской инфраструктуры Роганской ОТГ.

Криминал Харьков: прокуроры фиксируют последствия обстрелов Роганской ОТГ

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Установлено, что в Роганской ОТГ, в состав которой входят поселок Рогань, села Докучаевское, Боровая и другие, с начала вторжения страны-агрессора повреждены и разрушены более 1000 гражданских объектов. В подавляющем большинстве это жилые дома и коммунальное имущество громады.

Криминал Харьков: прокуроры фиксируют последствия обстрелов Роганской ОТГ

9 июня 2022 года прокуроры Харьковской областной прокуратуры и окружных прокуратур с участием специалистов-взрывотехников и экспертов-криминалистов провели осмотр населенных пунктов громады.

Криминал Харьков: прокуроры фиксируют последствия обстрелов Роганской ОТГ

При осмотре присутствовали представители местного самоуправления и председатель указанной ОТГ Мария Черненко. Чиновница с начала российского вторжения прилагала все усилия для эвакуации гражданских, доставки гуманитарной помощи и спасения населенных пунктов.

Криминал Харьков: прокуроры фиксируют последствия обстрелов Роганской ОТГ

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Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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