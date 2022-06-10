Обстрелы Роганской ОТГ: прокуроры фиксируют военные преступления рф (фото)

Проавоохранители продолжают документировать факты разрушения оккупантами гражданской инфраструктуры Роганской ОТГ.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
Установлено, что в Роганской ОТГ, в состав которой входят поселок Рогань, села Докучаевское, Боровая и другие, с начала вторжения страны-агрессора повреждены и разрушены более 1000 гражданских объектов. В подавляющем большинстве это жилые дома и коммунальное имущество громады.
9 июня 2022 года прокуроры Харьковской областной прокуратуры и окружных прокуратур с участием специалистов-взрывотехников и экспертов-криминалистов провели осмотр населенных пунктов громады.
При осмотре присутствовали представители местного самоуправления и председатель указанной ОТГ Мария Черненко. Чиновница с начала российского вторжения прилагала все усилия для эвакуации гражданских, доставки гуманитарной помощи и спасения населенных пунктов.
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