10.06.2022 10:57 Рита Парфенова

Обстрелы Роганской ОТГ: прокуроры фиксируют военные преступления рф (фото)

Проавоохранители продолжают документировать факты разрушения оккупантами гражданской инфраструктуры Роганской ОТГ.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Установлено, что в Роганской ОТГ, в состав которой входят поселок Рогань, села Докучаевское, Боровая и другие, с начала вторжения страны-агрессора повреждены и разрушены более 1000 гражданских объектов. В подавляющем большинстве это жилые дома и коммунальное имущество громады.

9 июня 2022 года прокуроры Харьковской областной прокуратуры и окружных прокуратур с участием специалистов-взрывотехников и экспертов-криминалистов провели осмотр населенных пунктов громады.





При осмотре присутствовали представители местного самоуправления и председатель указанной ОТГ Мария Черненко. Чиновница с начала российского вторжения прилагала все усилия для эвакуации гражданских, доставки гуманитарной помощи и спасения населенных пунктов.





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