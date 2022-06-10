Ситуация в Харькове на утро 10 июня: сводка ХОВА

За прошедшие сутки в Харькове и области в результате действий российских оккупантов погибли два мирных жителя. 15 человек получили ранения, в том числе 12-летний мальчик.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 10 июня, передает РЕДПОСТ.
Прошедшие сутки враг снова терроризировал население Харькова и области обстрелами из артиллерии и РСЗО.
Под удар попали Шевченковский район города и Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы области. Повреждены дома, склады, объекты инфраструктуры. Горели хвойные леса и лесополосы.
В течение суток 2 гражданских погибли, 15 ранены. Все пострадавшие - жители области:
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной двадцати пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – они способны дать немало ценных советов. День хорош для вложений, но не подходит для покупок – начав тратить, сегодня трудно остановиться.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Ежегодно 10 июня отмечается Всемирный день модерна.
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