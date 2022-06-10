10.06.2022 10:42 Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 10 июня: сводка ХОВА

За прошедшие сутки в Харькове и области в результате действий российских оккупантов погибли два мирных жителя. 15 человек получили ранения, в том числе 12-летний мальчик.



РЕДПОСТ

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 10 июня, передает РЕДПОСТ.

Прошедшие сутки враг снова терроризировал население Харькова и области обстрелами из артиллерии и РСЗО.

Под удар попали Шевченковский район города и Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы области. Повреждены дома, склады, объекты инфраструктуры. Горели хвойные леса и лесополосы.

В течение суток 2 гражданских погибли, 15 ранены. Все пострадавшие - жители области:

в пгт Печенеги госпитализировали 6 человек, 1 погибший.

в пгт Малая Даниловка – 2 раненых.

в Золочеве 5 госпитализированных, 1 погибший.

в Вишневом 1 госпитализирован.

в селе Грушеваха госпитализирован 12-летний мальчик.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной двадцати пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.