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10.06.2022  10:42   Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 10 июня: сводка ХОВА

За прошедшие сутки в Харькове и области в результате действий российских оккупантов погибли два мирных жителя. 15 человек получили ранения, в том числе 12-летний мальчик.


РЕДПОСТ

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 10 июня, передает РЕДПОСТ.

Прошедшие сутки враг снова терроризировал население Харькова и области обстрелами из артиллерии и РСЗО.

Под удар попали Шевченковский район города и Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы области. Повреждены дома, склады, объекты инфраструктуры. Горели хвойные леса и лесополосы.

В течение суток 2 гражданских погибли, 15 ранены. Все пострадавшие - жители области:

  • в пгт Печенеги госпитализировали 6 человек, 1 погибший.
  • в пгт Малая Даниловка – 2 раненых.
  • в Золочеве 5 госпитализированных, 1 погибший.
  • в Вишневом 1 госпитализирован.
  • в селе Грушеваха госпитализирован 12-летний мальчик.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной двадцати пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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