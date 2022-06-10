10.06.2022 11:51 Рита Парфенова

Возвращается пошлина на ввоз евроблях: подробности

Комитет ВР поддержал правительственный законопроект №7418, которым предлагается вернуть НДС на импортные товары и ввозные пошлины.

Об этом сообщает Liga.Закон, передает РЕДПОСТ.

Подробности законопроекта сообщил нардеп Ярослав Железняк. «Об импортных товарах (НЕ авто) - возвращается пошлина и НДС. О чем просил бизнес. К нему же привязана отмена критического импорта. Для всех авто (кроме идущих на нужды ВСУ) отменяется льгота НДС и пошлины, акциз с 1 июля», – рассказал народный депутат.



Параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенном растаможивании авто через Дію.



Кроме того, добавили норму о том, что Кабмин может предоставлять зеркальные льготы на пошлины на иностранные товары, освобожденные от налогов со стороны наших торговых партнеров для Украины. Голосование состоится на следующей неделе.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что облегченная процедура быстрого растаможивания автомобилей через «Дію» будет внедрена к 1 июля.