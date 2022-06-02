02.06.2022 11:58 Рита Парфенова

Растаможка автомобилей через «Дію»: названы сроки

В ближайшее время для граждан Украины стане доступной облегченная процедура быстрого растаможивания автомобилей через «Дію».

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, пишет РЕДПОСТ.



По его словам, все украинцы смогут растаможить автомобили на подъезде к таможенному контролю с автоматической регистрацией и поступлением документов и номеров на дом или с возможностью забрать в определенное время в Центрах регистрации или Центрах предоставления административных услуг.



В то же время Шмыгаль подчеркнул, что стратегия государства в автотранспорте направлена на электромобили и гибридные автомобили.



«Что касается налогов на автомобильный транспорт, то эта норма в проекте закона отсрочена до 1 июля, но к тому времени будет внедрена облегченная процедура быстрого растаможивания автомобилей через «Дію», – сказал Шмыгаль.



Напомним, за время льготного периода растаможки автомобилей на номерах с иностранной регистрацией, с 15 июня 2021 года до 8 февраля 2022 года, было оформлено более 88 тысяч автомобилей и уплачено свыше 3 миллиардов гривен налогов.