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02.06.2022  11:58   Рита Парфенова

Растаможка автомобилей через «Дію»: названы сроки

В ближайшее время для граждан Украины стане доступной облегченная процедура быстрого растаможивания автомобилей через «Дію».

Растаможка автомобилей через «Дію

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, пишет РЕДПОСТ.

По его словам, все украинцы смогут растаможить автомобили на подъезде к таможенному контролю с автоматической регистрацией и поступлением документов и номеров на дом или с возможностью забрать в определенное время в Центрах регистрации или Центрах предоставления административных услуг.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что стратегия государства в автотранспорте направлена на электромобили и гибридные автомобили.

«Что касается налогов на автомобильный транспорт, то эта норма в проекте закона отсрочена до 1 июля, но к тому времени будет внедрена облегченная процедура быстрого растаможивания автомобилей через «Дію», – сказал Шмыгаль.

Напомним,  за время льготного периода растаможки автомобилей на номерах с иностранной регистрацией, с 15 июня 2021 года до 8 февраля 2022 года, было оформлено более 88 тысяч автомобилей и уплачено свыше 3 миллиардов гривен налогов.

Тэги:  дія, растаможка, авто
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