02.06.2022 11:41 Рита Парфенова

Метро в Харькове изменит время работы

Харьковский метрополитен изменит график работы с субботы, 4 июня.



t.me

Уже в эти выходные городская подземка удлинит время работы, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен.



Как заявил сегодня в эфире телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов, время работы Харьковского метрополитена будет увеличено с субботы, 4 июня.



«Начиная с субботы мы изменим график движения поездов. Поезда будут ходить с 06:30 до 20:00. Сегодня они ходят по режиму с 7 утра до 7 вечера» - заявил Игорь Терехов.



Кроме этого, граждане могут использовать станции в качестве укрытия.

Напомним, Харьковский метрополитен возобновил работу с 24 мая.