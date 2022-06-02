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02.06.2022  11:41   Рита Парфенова

Метро в Харькове изменит время работы

Харьковский метрополитен изменит график работы с субботы, 4 июня.


t.me

Уже в эти выходные городская подземка удлинит время работы, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен.

Как заявил сегодня в эфире телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов, время работы Харьковского метрополитена будет увеличено с субботы, 4 июня.

«Начиная с субботы мы изменим график движения поездов. Поезда будут ходить с 06:30 до 20:00. Сегодня они ходят по режиму с 7 утра до 7 вечера» - заявил Игорь Терехов.

Кроме этого, граждане могут использовать станции в качестве укрытия.

Напомним, Харьковский метрополитен возобновил работу с 24 мая.

Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  метро, харьков
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