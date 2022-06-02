Метро в Харькове изменит время работы

Харьковский метрополитен изменит график работы с субботы, 4 июня.
Уже в эти выходные городская подземка удлинит время работы, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен.
Как заявил сегодня в эфире телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов, время работы Харьковского метрополитена будет увеличено с субботы, 4 июня.
«Начиная с субботы мы изменим график движения поездов. Поезда будут ходить с 06:30 до 20:00. Сегодня они ходят по режиму с 7 утра до 7 вечера» - заявил Игорь Терехов.
Кроме этого, граждане могут использовать станции в качестве укрытия.
Напомним, Харьковский метрополитен возобновил работу с 24 мая.
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