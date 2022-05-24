24.05.2022 14:55

24 мая в Харькове заработало метро. Фоторепортаж.

Сегодня ровно 3 месяца, как началась война. Ровно 3 месяца как харьковская подземка не работала, поскольку она являлась главным убежищем для харьковчан от бомбардировок и обстрелов.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



И вот сегодня 24 мая харьковское метро снова заработало и уже принимает пассажиров с 7 часов утра. Проезд для всех бесплатный.

«Нам удалось практически за полторы-две недели запустить метрополитен. Это была очень серьезная работа и серьезный вызов, потому, что метрополитен больше чем 2,5 не работал. Нужно было полностью проверить. У нас были определенные опасения по поводу метромоста, потому, что туда попали осколки. Нам приходилось вызывать специализированный институт, который дал заключение, что возможна эксплуатация .

Кроме того, вы знаете, что люди жилы у вагонах. Нужно было все убрать, проверить каждый состав, каждый вагон, каждую шпалу, проверить скобы, контактную сеть, проверить воздухообмен. Очень большая работа была проведена. Я благодарен людям, которые титанически работали 24/7, и благодаря которым мы сегодня запустили метрополитен», - рассказал журналистам Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Сейчас метрополитеновцы изучают пассажиропоток. Интервал движения поездов на всех ветках метро изначально установили 30 минут. А дальше отталкиваясь от реальной картины с пассажирами, график поездов будут скорректировали.

Уже с 15:00 по поручению Игоря Терехова интервал движения поездов по Холодногорско-Заводской линии составил порядка 10 минут, а по другим линиям 15 минут.

В настоящее время несколько станций Салтовской линии не принимают пассажиров. Это станции Академика Павлова, Студенческая и Героев Труда. Поскольку там до сих пор еще ночуют харьковчане.

«Там находятся люди и люди очень напуганы, и это районы более массовых обстрелов, которые были. И вот я общаюсь с людьми . Это не люди, которым негде жить, это люди, которые бояться даже подняться на поверхность, потому, что любой звук, любой взрыв их пугает. И мы приняли решение пусть люди там находятся. Знаете, те люди травмированы очень, чтобы их еще больше не перепугать, но мы постепенно запустим и эти станции, - отметил Игорь Терехов.

Кроме этого, городской голова высказался относительно рекламы в харьковской подземке.

«Я не хочу, чтобы у нас была реклама, которая была в метрополитене. В самые трудные времена дети рисовали очень красивые картинки: маму, папу, дедушку, бабушку, бойцов ВСУ, ТРО. И тогда я сказал, что вот это должно быть на станциях в память о том, что нашим детям и что нашим людям пришлось пережить в эти времена. Поэтому будем максимально убирать рекламу. Она еще есть, но мы будем ее постепенно убирать, и будут вот эти картинки, которые дети сами делали», - подчеркнул мэра Харькова.

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