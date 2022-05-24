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24.05.2022  14:54   Дмитрий Колоней

В Харькове продолжают работать точки выдачи гуманитарной помощи

В Харькове выданы продуктовые наборы жителям Новых Домов.

В Харькове продолжают работать точки выдачи гуманитарной помощи
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на мэрию Харькова, продуктовые наборы, средства гигиены и детское питание, включая продукцию городской молочной фабрики-кухни, ежедневно получают жители Индустриального района.
 
В Харькове продолжают работать точки выдачи гуманитарной помощи
 
Также гуманитарную помощь оказывают жителям Основянского района. В пунктах выдачи харьковчане получают продукты питания, средства гигиены, одежду и медикаменты. Кроме того, помощь предоставляется адресно. Особое внимание уделяется ветеранам войны и труда, многодетным и малообеспеченным семьям, а также гражданам, не имеющим возможности передвигаться самостоятельно.
 
В Харькове продолжают работать точки выдачи гуманитарной помощи
 
Обеспечивают гуманитарной помощью и жителей Новобаварского, Салтовского, Слободского и Немышлянского районов. В частности, сегодня продуктовые наборы получили жители Новых Домов.
 
Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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