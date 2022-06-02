02.06.2022 12:03 Виталий Хиневич

Жители крупного района Харькова снова подключены к газоснабжению

Сотрудники АО «Харьковгоргаз» возобновили подачу газа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что специалисты АО «Харьковгоргаз» возобновили услуги по поставке природного газа 8 тыс. жителей микрорайона «Солнечный» в Индустриальном районе.

Как сообщили в компании, в результате ракетных и авиаударов газовая инфраструктура района претерпела значительные разрушения. К ремонтным работам рабочие приступили после разминирования территории пиротехниками ГСЧС.

За две недели специалисты обследовали более 4 км газопроводов среднего и низкого давления. Ремонтные бригады заменили 150 м поврежденных трубопроводов, благодаря чему удалось восстановить газоснабжение жителям микрорайона «Солнечный». Сейчас ремонтно-восстановительные работы продолжаются в соседнем микрорайоне «Горизонт».