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02.06.2022  12:20   Виталий Хиневич

Сколько граждан Украины вернулись в страну за прошедшие сутки

В страну вернулось больше украинцев, чем выехало из нее.

Граница Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.
 
Сообщается, что за сутки 1 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой в общей сложности пересекли более 67 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств. 
 
Из Украины за прошедшие сутки выехали более 30 тысяч человек. Более 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
 
В Украину за минувшие сутки прибыли 37 тысяч человек, более 33 тысяч из них – украинцы. Уже три недели подряд количество граждан, которое возвращаются в Украину, больше количества выезжающих за границу.
 
Также за сутки на границе было оформлено 154 грузовика с гуманитарной помощью.
 
Напомним, после трех месяцев войны в Украине украинские беженцы с биометрическими загранпаспортами начали опасаться исчерпания безвизовых дней для повторного въезда в Польшу.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  граница, украинцы
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