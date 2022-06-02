02.06.2022 12:20 Виталий Хиневич

Сколько граждан Украины вернулись в страну за прошедшие сутки

В страну вернулось больше украинцев, чем выехало из нее.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что за сутки 1 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой в общей сложности пересекли более 67 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 30 тысяч человек. Более 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли 37 тысяч человек, более 33 тысяч из них – украинцы. Уже три недели подряд количество граждан, которое возвращаются в Украину, больше количества выезжающих за границу.

Также за сутки на границе было оформлено 154 грузовика с гуманитарной помощью.

Напомним, после трех месяцев войны в Украине украинские беженцы с биометрическими загранпаспортами начали опасаться исчерпания безвизовых дней для повторного въезда в Польшу.