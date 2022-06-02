02.06.2022 12:21 Рита Парфенова

Котельные и ТЭЦ будут получать газ по льготной цене

Льготные тарифы установлены Кабмином и будут держаться с 1 июня по 31 июля.

Поставщики горячей воды смогут закупать газ по льготной цене, передает РЕДПОСТ.



Кабинет министров утвердил постановление, которым обязал компанию «Нафтогаз Трейдинг» поставлять газ для обеспечения централизованной поставки горячей воды по льготной цене.



Согласно документу, с 1 июня по 31 июля 2022 года газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» реализует производителям тепловой энергии природный газ в объемах, необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению, по цене 7420 грн (с НДС) за 1000 куб. м.



К цене добавляется тариф на услуги транспортировки и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.



Если договор не был заключен или «Нафтогаз Трейдинг» прекратил поставки согласно такому договору, считается, что у такого потребителя нет поставщика со специальными обязанностями, на которого Кабмином возложены обязанности поставлять природный газ.



Напомим, Харьковская ТЭЦ-5 заявила, что с 1 июня вынуждена остановить деятельность и законсервировать оборудование из-за тройного повышения компанией «Нафтогаз Трейдинг» цен на газ.