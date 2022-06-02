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02.06.2022  12:45   Виталий Хиневич

Порядок ввоза наличных денег в Украину

В Украине действует ряд требований, касающихся перехода государственной границы с валютными ценностями.

Валюта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.
 
Сообщается, что без письменного декларирования таможенному органу граждане могут перемещать наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро.
 
Если сумма равна или превышает, такое декларирование обязательно.
 
Письменное декларирование предусматривает уведомление владельцем-гражданином в письменной форме точных данных о валютных ценностях путем заполнения на границе таможенной декларации установленной формы, об'яснил НБУ.
 
Несовершеннолетние украинцы также могут привозить валюту из-за границы без декларирования в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро. Если сумма составляет более 10 тысяч евро (в эквиваленте), нужно заполнять декларацию. Декларацию от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, заполняет его законный представитель.
 
Ограничений по максимальной сумме/стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может ввозить на таможенную территорию Украины — нет.
 
Если при вывозе ценностей из страны подтверждающие документы предоставлять нужно, то представление подтверждающих документов о снятии/приобретении/обмене валютных ценностей для их ввоза в Украину нормативно-правовые акты НБУ не требуют.
 
Напомним, что за сутки 1 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой в общей сложности пересекли более 67 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств. 
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  закон, валюта. граница
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