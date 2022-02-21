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21.02.2022  11:20   Рита Парфенова

В Харькове выберут «Молодого человека года»: как подать заявку

В Харькове готовятся к ежегодному конкурсу «Молодой человек года» – в этом году в нем появилась новая номинация.

конкурс Молодой человек года

Пока стартовал этап подачи заявок на конкурс – он продлится до 29 апреля, передает РЕДПОСТ. В Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта уточнили, что заявку можно подать как в очной форме, так и дистанционно.

Сам конкурс пройдет в два этапа – I-й этап пройдет по районам Харькова, и его победители затем встретятся во II-м, городском, этапе.

Номинаций конкурса 11-ть:

  1. Ученики учреждений общего среднего образования;
  2. Учаники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;
  3. Студенты учреждений высшего образования I-II уровней аккредитации;
  4. Студенты (курсанты) учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации;
  5. Научная деятельность;
  6. Культура и искусство;
  7. Физическая культура и спорт;
  8. Деятельность в области производства, предпринимательства;
  9. Деятельность в непроизводственной сфере;
  10. Общественная деятельность;
  11. Волонтерская деятельность.

Кстати, номинация «Волонтерская деятельность» стала новшеством 2022 года. Ее появление в конкурсе обусловлено активным развитием волонтерского движения в Харькове на протяжении последних лет.

Подробную информацию о порядке проведения конкурса, необходимом пакете конкурсных документов, критериях оценки заявок и другую информацию можно узнать в районных комитетах по делам семьи, молодежи и спорта и по тел.: (057) 725-20-74.

Также с условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Положении об организации и проведении конкурса «Молодой человек года» в 2022 году.

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Источник:   ХГС
 Тэги:  конкурс, харьков
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