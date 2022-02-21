В Харькове выберут «Молодого человека года»: как подать заявку

В Харькове готовятся к ежегодному конкурсу «Молодой человек года» – в этом году в нем появилась новая номинация.
Пока стартовал этап подачи заявок на конкурс – он продлится до 29 апреля, передает РЕДПОСТ. В Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта уточнили, что заявку можно подать как в очной форме, так и дистанционно.
Сам конкурс пройдет в два этапа – I-й этап пройдет по районам Харькова, и его победители затем встретятся во II-м, городском, этапе.
Кстати, номинация «Волонтерская деятельность» стала новшеством 2022 года. Ее появление в конкурсе обусловлено активным развитием волонтерского движения в Харькове на протяжении последних лет.
Подробную информацию о порядке проведения конкурса, необходимом пакете конкурсных документов, критериях оценки заявок и другую информацию можно узнать в районных комитетах по делам семьи, молодежи и спорта и по тел.: (057) 725-20-74.
Также с условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Положении об организации и проведении конкурса «Молодой человек года» в 2022 году.
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