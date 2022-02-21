21.02.2022 11:14 Евгений Клочко

Как харьковские коммунальщики борятся с омелой на деревьях

Коммунальные службы Харькова рассказали, в чем опасность омелы как для деревьев так и жителей города.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СКП "Харьковзеленстрой", омела - вечнозеленое растение, которое паразитирует на многих видах деревьев: тополях, кленах, соснах, ивах, березах, акациях и некоторых плодовых деревьях. Прорастает на вершине дерева или на его ветвях, разрастается зеленым, часто густым кустом. Имеет вид шарообразного уплотнения в кроне дерева.

Омела считается полупаразитом, поскольку в большинстве случаев может самостоятельно осуществлять фотосинтез. Плоды – несъедобные для человека ягоды. Куст развивается до 1 м в диаметре, легко ломается и падает на землю при сильном порыве ветра, особенно когда куст имеет ягоды.

Существует большое количество видов рода Омела. Различные виды произрастают на определенных видах деревьев. Большинство способно расти на нескольких видах дерева-хозяина. Омела получает воду, минеральные и питательные вещества из растения-хозяина.

Именно поэтому, чтобы продлить жизнь деревьев, в городе производится санитарная обрезка.

Примечательный факт: на Рождество, в ряде европейский стран, веточки деревьев, пораженных омелой, принято вешать над входными дверями, а под ними - целоваться.

Mistel - так немцы называют это вечнозеленое растение , которое в предрождественские недели охотно используют в Германии и многих других странах Европы для праздничного украшения домов. Как раз сейчас шарообразные густые кусты вечнозеленой омелы хорошо видны на деревьях, где они селятся - получают влагу и питательные вещества через свои корни, которые пускают в древесные ветви. Однако фотосинтез омела осуществляет самостоятельно, то есть паразитирует лишь отчасти.

Распространяется это растение при помощи птиц, когда те, например, чистят клюв от прилипших семян о ветки. Прилипают же они потому, что в плодах омелы содержится клейкая жидкость.

Такая, вот, стратегия. Сами плоды - слабоядовитые, поэтому от детей и домашних животных их следует держать подальше. Однако препараты из омелы находят самое разнообразное применение в современной медицине - вплоть до сопроводительной терапии при онкологических заболеваниях.

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