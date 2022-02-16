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16.02.2022  21:34   Дмитрий Колоней

TikTok отдыхает: на Харьковщине подростки схлестнутся на конкурсе видео-отзывов

На Харьковщине состоится региональный конкурс для молодежи «Вау-книга: советую прочитать».

TikTok отдыхает: на Харьковщине подростки схлестнутся на конкурсе видео-отзывов
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, конкурс пройдет по инициативе Харьковской областной библиотеки для юношества при поддержке Департамента культуры и туризма Облгосадминистрации. В нем два месяца будут состязаться подростки 12-15 лет, создавая короткие видеоотзывы на литературные произведения, выкладывая их на YouTube-канале организаторов.
 
 
Предполагаются также творческие встречи с писателями и издательствами для участников и дипломы, денежные призы и ценные книжные подарки для победителей. Прием видеоотзывов продлится до 16 марта. Награждение победителей пройдет 8 апреля 2022 года в Харьковской областной библиотеке для юношества.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что TikTok обошел Google и стал самым популярным ресурсом.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  видео-отзывы, конкурс, харьков, книги, тик-ток, подростки, школа, ученики
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