Мать и сын сгорели в доме под Харьковом (фото)

Огонь унес жизни 62-летней женщины и 31-летнего мужчины.
Два часа спасатели ГСЧС тушили частный дом в Чугуеве, а когда разбирали обгоревшие конструкции, обнаружили тела двух жильцов, сообщает РЕДПОСТ.
Частный дом на улице Осиновский, 29, загорелся около пяти утра 10 октября. Огонь увидели соседи и вызвали пожарных.
К моменту прибытия двух дежурных отделений ГСЧС пламя охватило весь дом площадью в 80 квадратных метров. Деревянные перекрытия здания уже обрушились, поэтому огнеборцы приступили к тушению со двора частного домовладения.
В течение получаса пожар был локализован, окончательная его ликвидация завершилась к семи часам утра.
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Когда огнеборцы разбирали и проливали водой обгоревшие разрушенные конструкций дома, в одной из комнат обнаружили тела двух погибших. Ими оказались 62-летняя хозяйка дома и ее 31-летний сын.
По предварительным данным причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
Напомним, тело 28-летнего мужчины нашли в сгоревшей квартире доме по улице Гвардейцев Широнинцев, 44 города Харькова
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