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10.10.2021  12:31   Рита Парфенова

Мать и сын сгорели в доме под Харьковом (фото)

Огонь унес жизни 62-летней женщины и 31-летнего мужчины.

Пожар Харьков: два человека сгорели в частном доме Чугуева Пожар Харьков: два человека сгорели в частном доме Чугуева

Два часа спасатели ГСЧС тушили частный дом в Чугуеве, а когда разбирали обгоревшие конструкции, обнаружили тела двух жильцов, сообщает РЕДПОСТ.

Частный дом на улице Осиновский, 29, загорелся около пяти утра 10 октября. Огонь увидели соседи и вызвали пожарных.

К моменту прибытия двух дежурных отделений ГСЧС пламя охватило весь дом площадью в 80 квадратных метров. Деревянные перекрытия здания уже обрушились, поэтому огнеборцы приступили к тушению со двора частного домовладения.

В течение получаса пожар был локализован, окончательная его ликвидация завершилась к семи часам утра.
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Когда огнеборцы разбирали и проливали водой обгоревшие разрушенные конструкций дома, в одной из комнат обнаружили тела двух погибших. Ими оказались 62-летняя хозяйка дома и ее 31-летний сын.

По предварительным данным причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Напомним, тело 28-летнего мужчины нашли в сгоревшей квартире доме по улице Гвардейцев Широнинцев, 44 города Харькова

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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