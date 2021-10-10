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10.10.2021  10:46   Рита Парфенова

Сколько новых случаев коронавируса зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 10 октября

В субботу количество ковидположительных харьковчан увеличилось на 1273 человека


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 1783 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 1273 человека. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

Всего с начала эпидемии на Харьковщине лабораторно подтверждено 172 783 случая коронавирусной болезни.

Из них:

  • 4 138 летальных случаев (за последние сутки умерло 30 человек);
  • 152 946 человек выздоровели (за сутки выздоровел 201 человек);
  • 19 481 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 1552 человека).

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1410 человек (в том числе 1273 жителей города Харькова). 96 человек заболело в Изюмском, 95 – в Чугуевском, 68 – в Богодуховском, 55 – в Купянском, 53 – в Лозовском, 6 – в Красноградском районе.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 10 октября 2021 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 9 октября.
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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