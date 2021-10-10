10.10.2021 10:46 Рита Парфенова

Сколько новых случаев коронавируса зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 10 октября

В субботу количество ковидположительных харьковчан увеличилось на 1273 человека



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 1783 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 1273 человека. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



Всего с начала эпидемии на Харьковщине лабораторно подтверждено 172 783 случая коронавирусной болезни.



Из них:

4 138 летальных случаев (за последние сутки умерло 30 человек);

152 946 человек выздоровели (за сутки выздоровел 201 человек);

19 481 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 1552 человека).

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1410 человек (в том числе 1273 жителей города Харькова). 96 человек заболело в Изюмском, 95 – в Чугуевском, 68 – в Богодуховском, 55 – в Купянском, 53 – в Лозовском, 6 – в Красноградском районе.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 9 октября.

