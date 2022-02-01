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01.02.2022  11:59   Рита Парфенова

Евросоюз назвал новые условия въезда для туристов

Со вторника, 1 февраля 2022 года, Евросоюз меняет правила въезда для туристов.

Новые условия пересечения границ ЕС для туристов

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок за 1 февраля, передает РЕДПОСТ.

Теперь ключевым станет индивидуальный санитарный статус путешественника, а не эпидемиологическая ситуация в стране.

По новым правилам, в первую очередь, будут смотреть на документы туриста. Так, могут попросить предоставить свидетельство о полной COVID-вакцинации, о бустерной дозе (если со дня последней прививки прошло более 250 дней) отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении.

Новые правила будут применяться к передвижению людей по территории ЕС, если они приехали из стран, где вирус циркулирует не на очень высоком уровне.

В то же время, в разных государствах требования к путешественникам могут несколько отличаться. Проверить их можно на портале Министерства иностранных дел Украины размещена интерактивная карта мира с актуальной информацией о визах, разрешениях и ограничениях для въезда украинцев в страну назначения в условиях пандемии COVID-19.

Источник:   ТСН.Ранок
 Тэги:  въезд, коронавирус, харьков, евросоюз
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