01.02.2022 12:04 Евгений Клочко

У чому різниця між коньяком та арманьяком?

Французькі регіони Арманіяк та Коньяк знаходяться у західній частині країни. Коньяк розташований у північному напрямку від Бордо, у той час як Арманьяк знаходиться на півдні. Більшість людей вважають, що саме у цих регіонах створюються найяскравіші сорти бренді з винограду.

Ми допоможемо вам розібратися, яка різниця між арманіяком та коньяком, розповімо про особливості виробництва міцного алкоголю.

Що таке арманьяк?

Арманьяк це бренді з винограду, більш повнотілий напій, ніш коньяк. Його смакові властивості не в останню чергу визначаються технологічними процесами, та більш теплим кліматом провінції Гасконь, порівнюючи з коньячним регіоном.

У минулому арманьяк вироблявся мандрівними виноробами. Вони возили перегінні апарати на возах та зливали у них вино, яке купляли в місцевих жителів.

У сучасному світі арманьяк виготовляється інакше – саме процес дистиляції являє собою головну різницю між двома напоями – коньяком та арманьяком. Для перегону коньячних спиртів використовують подвійний метод у мідних кубах. А щоб перегнати арманьяк, використовуються невеликі колони. На відміну від великих ректифікаційних колон, що використовуються для виробництва нейтрального спирту, арманьячні колони набагато менші за габаритами. Спирт, отриманий у результаті цього процесу насичений ароматами, має багату текстуру.

Відрізняється також і вміст алкоголю у арманіяку та коньяку. Після того як буде завершено процес перегонки, у арманьяка вміст спирту – 52-60%. Міцність алкоголю знижується завдяки природним процесам. У деяких випадках виробники для цього додають воду для зниження спирту до 45-47%.

Коньяк після дистиляції має міцність близько 70%. Зазвичай її знижують за допомогою додавання води до 40%. Завдяки цьому коньяк на смак набагато легше, не настільки концентрований.

Подвійний метод дистиляції дає більше контролю якості спиртів, але для того щоб легкі спирти коньяку досягли ідеальної зрілості, їм потрібна більш тривала витримка у дубі. Насичені на ароматні спирти арманьяку не вимагають довгого часу для розкриття свого потенціалу. Експерти нерідко вважають їх чудовими навіть якщо напій молодий.

Як і коньяк, арманьяк часто купажується та випускається в аналогічних категоріях: VS, XO, VSOP чи Reserve. Ці категорії вказують на вік напою. Вінтажний арманьяк зустрічаються набагато частіше. Він виробляється зі спиртів конкретного вінтажу.

Порівнюючи з іншими вінтажними напоями, арманьяк – відносно недороге задоволення, і завдяки гарному балансу вартості та якості може стати чудовим презентом на день народження чи річницю.

Головні відмінності

Підсумовуючи, можна сказати, що коньяк і арманьяк відрізняються за такими характеристиками:

регіон виробництва;

технологічні процеси та сировина;

склад спиртів: коньяк частіше за все – бленд, а арманьяк – вінтажний напій;

смакові якості;

популярність виробників.

Ї хоча обидва напої є виноградним французьким бренді, по-своєму вони настільки оригінальні, що сплутати їх практично неможливо.