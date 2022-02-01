01.02.2022 12:20 Рита Парфенова

В Харькове разыскивается Никита Кодак (фото)

О местонахождении парня не было информации с 30 января.



Фото из открытых источников

Полицейские Харькова устанавливают местонахождение Никиты Кодака, 14-летнего парня худощавого телосложения, ростом около 150 сантиметров, передает РЕДПОСТ.

Никита около четырех часов дня 30 января ушел из дома в синей куртке, фиолетовой толстовке с капюшоном, спортивных брюках и обуви черного цвета и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Парень объявлен в розыск отделением полиции №1 Харьковского райуправления полиции №2 ГУНП в Харьковской области.



«Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим немедленно сообщить в полицию по телефонам: 0577471202, 0684455361 или 102», – обращаются правоохранители.





Напомним, 31 января полицейские за считанные часы нашли 16-летнюю девушку-подростка, которую пять дней безрезультатно ждали домой. Сотрудники ювенальной превенции провели с беглянкой профилактическую беседу и поставили ее на учет. Решается вопрос привлечения родителей к административной ответственности.