09.01.2022 15:20 Рита Парфенова

Германия упростила правила въезда для граждан Украины

Въезд в Германию для граждан Украины разрешен при наличии отрицательного теста или сертификата о вакцинации либо выздоровлении.

С 9 января 2022 года власти Германии исключили Украину из списка стран повышенного риска и отменили специальные правила въезда для украинцев, передает РЕДПОСТ.



Теперь на граждан Украины распространяются общие правила въезда в Германию, которые предусматривают, что все путешественники из Украины старше шести лет обязаны предъявить негативный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 48 чесов, сертификат о прохождении полного курса вакцинации, или же справку о недавнем выздоровлении.



«С 9 января Украина больше не входит в список стран зоны высокого риска для ФРГ. Следовательно, специальные правила не будут применяться к путешественникам из Украины. Они будут подлежать только общим правилам въезда», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что на портале Министерства иностранных дел Украины размещена интерактивная карта мира, на которой расположена актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях для въезда украинцев в страну назначения в условиях пандемии COVID-19.