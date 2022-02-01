На Харьковщине будут разыскивать уклонистов

В Харьковской области начнет действовать специальная комиссия, которая будет проверять состояние воинского учета призывников и военнообязанных.
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День прекрасно подходит для любви и романтики. Звезды обещают вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Встреча 2022-го Нового года по китайскому календарю традиционно совпадает с первым Новолунием в Водолее.
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