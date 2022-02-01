01.02.2022 14:10 Виталий Хиневич

На Харьковщине будут разыскивать уклонистов

В Харьковской области начнет действовать специальная комиссия, которая будет проверять состояние воинского учета призывников и военнообязанных.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "KHARKIV Today".

Сообщается, что полицейские будут разыскивать в области уклонистов от службы в армии и ставить таких граждан на воинский учет. Комиссия будет действовать совместно с сотрудниками Национальной полиции и районными территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Члены комиссии должны будут отчитаться о проведенной работе до 25 декабря текущего года.

Читайте также: Украинок помимо армии хотят привлечь в отряды территориальной обороны

В это же время отмечается, что в Харьковской области создали комиссию, которая будет проверять состояние воинского учета призывников, а также военнообязанных государственных органов, предприятий и учреждений. Таким образом, хотят улучшить учет призывников и военнообязанных в 2022 году.

Напомним, Президент Украины во время выступления 1 февраля в зале Верховной Рады анонсировал переход Украины на профессиональную армию