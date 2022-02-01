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01.02.2022  14:10   Виталий Хиневич

На Харьковщине будут разыскивать уклонистов

В Харьковской области начнет действовать специальная комиссия, которая будет проверять состояние воинского учета призывников и военнообязанных.

Военные
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "KHARKIV Today".
 
Сообщается, что полицейские будут разыскивать в области уклонистов от службы в армии и ставить таких граждан на воинский учет. Комиссия будет действовать совместно с сотрудниками Национальной полиции и районными территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
 
Члены комиссии должны будут отчитаться о проведенной работе до 25 декабря текущего года.
 
 
В это же время отмечается, что в Харьковской области создали комиссию, которая будет проверять состояние воинского учета призывников, а также военнообязанных государственных органов, предприятий и учреждений. Таким образом, хотят улучшить учет призывников и военнообязанных в 2022 году.
 
Напомним, Президент Украины во время выступления 1 февраля в зале Верховной Рады анонсировал переход Украины на профессиональную армию.
 
Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  армия, харьков
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