    
Главная Новости Харькова Власть Игорь Терехов: в Харькове разворачивают систему теробороны
01.02.2022  13:56   Рита Парфенова

Игорь Терехов: в Харькове разворачивают систему теробороны

В Харькове предпринимаются все меры, необходимые для повышения обороноспособности страны.


city.kharkov.ua

Об этом Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил в интервью интернет-изданию «Телеграф», передает РЕДПОСТ.

Игорь Терехов отметил, что в Харькове занимаются формированием сил территориальной обороны и готовы дать эффективный отпор в случае военной агрессии.

«Нам сегодня главное - сохранять спокойствие и повышать обороноспособность Украины. Точно так же, как и в других городах, у нас развивается территориальная оборона и есть четкий алгоритм действий, понимание, куда движется тероборона. Они меня информируют о том, что делают. Мы в конструктивном диалоге и никакой паники нет. У нас есть четкий и понятный алгоритм действий», - подчеркнул городской голова.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что на данный момент нет необходимости в мобилизации из-за угрозы вторжения России. Военное ведомство будет работать с формированиями Сил территориальной обороны. Бригады территориальной обороны ВСУ будут сформированы в каждой области согласно Закону Украины  «О национальном сопротивлении», который вступил в силу 1 января 2022 года.

Источник:   ХГС
 Тэги:  игорь терехов, тероборона, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.02 Общество Харьков поздравляет Мирона Маркевича с днем рождения 29.01 Культура и Туризм В Харькове проходит концерт джазовой музыки из цикла «Джазовые вечера с Сергеем Давыдовым»   29.01 Выставки, ярмарки В Харькове проходит выставка собак всех пород "Зимний Кубок Мэра Харькова" (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 