01.02.2022 13:56 Рита Парфенова

Игорь Терехов: в Харькове разворачивают систему теробороны

В Харькове предпринимаются все меры, необходимые для повышения обороноспособности страны.



city.kharkov.ua

Об этом Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил в интервью интернет-изданию «Телеграф», передает РЕДПОСТ.



Игорь Терехов отметил, что в Харькове занимаются формированием сил территориальной обороны и готовы дать эффективный отпор в случае военной агрессии.



«Нам сегодня главное - сохранять спокойствие и повышать обороноспособность Украины. Точно так же, как и в других городах, у нас развивается территориальная оборона и есть четкий алгоритм действий, понимание, куда движется тероборона. Они меня информируют о том, что делают. Мы в конструктивном диалоге и никакой паники нет. У нас есть четкий и понятный алгоритм действий», - подчеркнул городской голова.



Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что на данный момент нет необходимости в мобилизации из-за угрозы вторжения России. Военное ведомство будет работать с формированиями Сил территориальной обороны. Бригады территориальной обороны ВСУ будут сформированы в каждой области согласно Закону Украины «О национальном сопротивлении», который вступил в силу 1 января 2022 года.