07.02.2022 13:45 Виталий Хиневич

Из Салтовки в центр Харькова: расписание нового маршрута муниципального автобуса

В Харькове возобновил работу маршрут №249 (м. Площадь Конституции - 602-й микрорайон).

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Маршрут №249 запустили 3 февраля, всего на линии работает 4 единицы транспорта. Ранее этим маршрутом ездил частный перевозчик, но предприниматель вновь отказался от непрезентабельного маршрута. Поэтому по запросу местных жителей городские власти запустили от площади Конституции в 602-й микрорайон муниципальные автобусы турецкой фирмы "Karsan".

По рабочим дням автобус маршрута №249 будет отправляться с 602 микрорайона в 6:00, 6:23, 7:09, 7:23, 7:55, 8:18, 8:41, 9:04, 9:27, 9:53, 10:21, 10:50, 11:16, 11:42, 12:08, 12:31, 12:54, 13:17, 13:40, 14:03, 14:26, 14:49, 15:12, 15:35, 15:58, 16:21, 16:44, 17:07, 17:30, 17:57, 18:23, 18:51, 19:17, 19:42, 20:06.

В выходные дни автобус маршрута №249 будет отправляться с 602 микрорайона в 6:00, 6:30, 7:01, 7:32, 8:02, 8:33, 9:04, 9:39, 10:14, 10:50, 11:26, 12:01, 12:32, 13:03, 13:33, 14:04, 14:35, 15:05, 15:36, 16:07, 16:37, 17:08, 17:43, 18:18, 18:54, 19:30, 20:06.

По рабочим дням автобус маршрута №249 будет отправляться от площади Конституции в 6:45, 7:10, 7:33, 7:56, 8:19, 8:42, 9:05, 9:28, 9:51, 10:14, 10:40, 11:08, 11:37, 12:03, 12:29, 12:55, 13:18, 13:41, 14:04, 14:27, 14:50, 15:13, 15:36, 15:59, 16:22, 16:45, 17:08, 17:31, 17:53, 18:17, 18:43, 19:08, 19:35, 20:01, 20:26, 20:50.

В выходные дни автобус маршрута №249 будет отправляться от площади Конституции в 6:45, 7:17, 7:48, 8:19, 8:49, 9:20, 9:51, 10:26, 11:01, 11:38, 12:13, 12:48, 13:19, 13:50, 14:20, 14:51, 15:22, 15:52, 16:23, 16:54, 17:24, 17:55, 18:30, 19:05, 19:40, 20:15, 20:50.

Напомним, маршрут №67 с 24 января начали обслуживать муниципальные автобусы турецкой фирмы "Karsan".