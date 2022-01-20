20.01.2022 14:15 Ирина Круглова

Ещё на один маршрут в Харькове выведут муниципальный транспорт

Маршрут №67 с 24 января начнут обслуживать муниципальные автобусы турецкой фирмы "Karsan".

Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в КП «Троллейбусное депо №2», вместо частного перевозчика на линии будут работать 3 автобуса "Karsan". Сам маршрут свяжет станцию метро "Холодная гора" со "Центральным рынком". Стоимость проезда составит 9 гривен.

На предприятии отметили, что подвижной состав меняют на муниципальный, так как частный перевозчик отказался от нерентабельного маршрута.

На данный момент городские власти возобновляет заброшенные маршруты на, так называемых, социальных маршрутах. Для этого Харьков уже закупил 150 новых автобусов. Конечная цель - полностью перейти на муниципальный транспорт на всех городских маршрутах.

Напомним, что Харьков собирается закупить еще 160 автобусов Karsan, а также запустить местное производство по сборке такого транспорта.