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24.07.2021  10:37   Евгений Клочко

Где провести выходные 24-25 июля. График мероприятий

Мотопробег, выставка техники и кинопремьеры. На выходных в Харькове будет активно и жарко. Где провести время и какие события посетить расскажут журналисты РЕДПОСТ.


Фото из открытых источников
В Харькове отмечают 115-ю годовщину запуска трамвая. В воскресенье, 25 июля, в городе состоится парад и выставка электрического транспорта. Первая линия трамвая проходила от Балашовского переезда в Павловской площади. Колонна трамваев ровно в 11:00 отправится от Сергиевской площади.
 
Во время парада вагоны пройдут мимо Южный вокзал и Госпром в парк имени Горького. В колонне будет и новый низкопольный вагон. Пассажирами смогут стать все желающие. А в 12:30 у Госпрома состоится выставка трамваев, где можно будет увидеть ретро-вагон и спецтехнику.
 
Также 25 июля в Харьков прибудут участники "Всеукраинского мотопробега единства". Около 300 мотоциклистов прокатятся по центральным улицам города. Колонна начнет движение с ул. Полтавский Шлях и завершит его на площади Свободы. Там же состоится праздничный концерт, который начнется в 19:00.
 
В кинотеатрах выходные состоится премьера научно-фантастического боевика "Глаза змеи". Это уже третий фильм серии, в основе его сюжета популярная линейка игрушек. В главных ролях - Генри Голдинг и звезда сериала бумажный дом Урсула Корберо.
 
Также горожане могут провести время в парках, скверах, охладиться возле фонтанов и арок с водой. Активные харьковчане могут заняться спортом в Саржином Яру или в одном из урбан-парков. которых в городе уже четыре.
 
Тэги:  харьков, куда сходить
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