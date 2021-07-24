24.07.2021 10:37 Евгений Клочко

Где провести выходные 24-25 июля. График мероприятий

Мотопробег, выставка техники и кинопремьеры. На выходных в Харькове будет активно и жарко. Где провести время и какие события посетить расскажут журналисты РЕДПОСТ.



Фото из открытых источников

В Харькове отмечают 115-ю годовщину запуска трамвая. В воскресенье, 25 июля, в городе состоится парад и выставка электрического транспорта. Первая линия трамвая проходила от Балашовского переезда в Павловской площади. Колонна трамваев ровно в 11:00 отправится от Сергиевской площади.

Во время парада вагоны пройдут мимо Южный вокзал и Госпром в парк имени Горького. В колонне будет и новый низкопольный вагон. Пассажирами смогут стать все желающие. А в 12:30 у Госпрома состоится выставка трамваев, где можно будет увидеть ретро-вагон и спецтехнику.

Также 25 июля в Харьков прибудут участники "Всеукраинского мотопробега единства". Около 300 мотоциклистов прокатятся по центральным улицам города. Колонна начнет движение с ул. Полтавский Шлях и завершит его на площади Свободы. Там же состоится праздничный концерт, который начнется в 19:00.

В кинотеатрах выходные состоится премьера научно-фантастического боевика "Глаза змеи". Это уже третий фильм серии, в основе его сюжета популярная линейка игрушек. В главных ролях - Генри Голдинг и звезда сериала бумажный дом Урсула Корберо.

Также горожане могут провести время в парках, скверах, охладиться возле фонтанов и арок с водой. Активные харьковчане могут заняться спортом в Саржином Яру или в одном из урбан-парков. которых в городе уже четыре.