24.07.2021 09:51 Евгений Клочко

На Печенежском водохранилище проходит соревнование пловцов на открытой воде Kharkiv OPEN SWIM

Более сотни участников приняло участие в масштабном плавательном мероприятии восточной Украины - KHARKIV OPEN SWIM.



РЕДПОСТ

В Золотой Бухте собрались более 100 спортсменов, чтобы посоревноваться на открытой воде. Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Дистанции для заплыва - 500, 1500 и 3000 метров. Также есть соревнование-эстафета - 500 метров.

Для всех желающих принять участие в заплыве в июне проходила регистрация. А 27 июня все зарегистрировавшиеся приняли участие в контрольном заплыве, который проходил в бассейне юридического университета имени Ярослава Мудрого..

Списки регистрации на все дистанции можно посмотреть по ссылке

Итак, участники заплыва на 3000 метров должны были стартовать в 8 утра, стартовали с небольшой задержкой в 8:15.

Те, кто претендует на 1500 метров стартуют в 10, желающие проплыть 500 метров будут стартовать в 11:15 и 13:00, а эстафета начнется в 13:30.

Схема заплыва проста, спортсмены плывут по намеченному кругу, маленький круг 500 м, большой - 1500 метров и проплыть большой круг дважды означает преодолеть 3000 метров.

Температура воды сегодня на Печенежском водохранилище составила +26 градусов, а потому гидрокостюмы для участников были запрещены.

Напомним, 23 августа 2020 года в Турции состоялся 32-й межконтинентальный заплыв через Босфор с участием харьковских спортсменов.ХАрьков в заплыве представляло 8 спортсменов.