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24.07.2021  09:51   Евгений Клочко

На Печенежском водохранилище проходит соревнование пловцов на открытой воде Kharkiv OPEN SWIM

Более сотни участников приняло участие в масштабном плавательном мероприятии восточной Украины - KHARKIV OPEN SWIM.


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В Золотой Бухте собрались более 100 спортсменов, чтобы посоревноваться на открытой воде. Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Дистанции для заплыва - 500, 1500 и 3000 метров. Также есть соревнование-эстафета - 500 метров. 
 
Для всех желающих принять участие в заплыве в июне проходила регистрация. А 27 июня все зарегистрировавшиеся приняли участие в контрольном заплыве, который проходил в бассейне юридического университета имени Ярослава Мудрого..
 
Списки регистрации на все дистанции можно посмотреть по ссылке.
 
Итак, участники заплыва на 3000 метров должны были стартовать в 8 утра, стартовали с небольшой задержкой в 8:15.
 

 

Те, кто претендует на 1500 метров стартуют в 10, желающие проплыть 500 метров будут стартовать в 11:15 и 13:00, а эстафета начнется в 13:30. 
 
Схема заплыва проста, спортсмены плывут по намеченному кругу, маленький круг  500 м, большой - 1500 метров и проплыть большой круг дважды означает преодолеть 3000 метров.
 
Kharkiv OPEN SWIM
 
Температура воды сегодня на Печенежском водохранилище составила +26 градусов, а потому гидрокостюмы для участников были запрещены. 
 
Напомним, 23 августа 2020 года в Турции состоялся 32-й межконтинентальный заплыв через Босфор с участием харьковских спортсменов.ХАрьков в заплыве представляло 8 спортсменов.
Тэги:  харьков, плавание
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