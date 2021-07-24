24.07.2021 09:31

Как выглядит самый большой "сухой" фонтан в Украине летом (видео)

«Сухой» фонтан расположен в возрожденном сквере на площади Свободы в Харькове.

Это самый крупный в Украине «сухой» круглый фонтан: его диаметр составляет 36 метров, он состоит из семи колец и 150 форсунок, которые пускают струи воды. Также он оборудован светодиодными лампами с огромным количеством вариантов подсветки.

Отметим, что в сквере на пл. Свободы также был выполнен комплекс работ по благоустройству: там уложили гранитную плитку, установили скамейки, урны, провели новое освещение, высадили цветы и кустарники, засеяли газоны, по которым можно ходить.