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24.07.2021  09:31   

Как выглядит самый большой "сухой" фонтан в Украине летом (видео)

«Сухой» фонтан расположен в возрожденном сквере на площади Свободы в Харькове.

Это самый крупный в Украине «сухой» круглый фонтан: его диаметр составляет 36 метров, он состоит из семи колец и 150 форсунок, которые пускают струи воды. Также он оборудован светодиодными лампами с огромным количеством вариантов подсветки.
 
Отметим, что в сквере на пл. Свободы также был выполнен комплекс работ по благоустройству: там уложили гранитную плитку, установили скамейки, урны, провели новое освещение, высадили цветы и кустарники, засеяли газоны, по которым можно ходить.
 
Тэги:  харьков, фонтан
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