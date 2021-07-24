Под Харьковом пожарные боролись с огнем в частном доме (фото)

Пожар в частном жилом доме произошел в Дергачах 23 июля.
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Запланированные на сегодня дела вряд ли удастся закончить. Весь день у вас будет возникать соблазн закрыть глаза на любые реальные проблемы и заняться чем-либо приятным.
Синоптики наконец-то обещают подходящую сезону погоду: с температурой в пределах нормы и без осадков.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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