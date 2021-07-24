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24.07.2021  12:23   

Под Харьковом пожарные боролись с огнем в частном доме (фото)

Пожар в частном жилом доме произошел в Дергачах 23 июля.

Пожар в частном доме в Дергачах. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления по чрезвычайным ситуациям. По словам спасателей, в Службу спасения в 12:46 поступило сообщение о пожаре, который произошел в жилом доме.
 
Прибывшие к месту происшествия 2 отделения 53-й пожарно-спасательной части г.. Дергачи установили, что огнем охвачена одна из комнат дома. Горели перегородки, мебель и домашние вещи.
 
Пожар в частном доме в Дергачах. Новости Харькова
 
Огнеборцам понадобилось полтора часа для полной ликвидации пожара.
 
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются специалистами.
 
Ренее РЕДПОСТ писал, как спасатели тушили крупный пожар в поселке Буды.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
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