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17.03.2022  13:58   

Игорь Терехов заявил, что Харьков никогда не сдастся

Харьковчане будут защищать свой родной город до последнего и никогда не сдадутся.

Харьков никогда не сдастся! - мэр Харькова Игорь Терехов
 
Об этом сегодня, 17 марта, в эфире "Радио НВ" заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов, пишет РЕДПОСТ.
  
По его словам, в городе продолжают бомбить жилые кварталы, а также разрушать объекты критической инфраструктуры. Однако, несмотря на это, многие харьковчане не хотят уезжать из города.
  
«У людей есть возможность выехать на автотранспорте и железной дороге. Но очень многие не хотят ехать и говорят, почему они должны покидать родной город, в котором родились, выросли, работают. И я преклоняюсь перед этой позицией харьковчан. Хотя я понимаю, как сегодня тяжело жить здесь. Конечно, мы делаем максимально все, чтобы облегчить жизнь людей, но люди очень сплочены. Сейчас мы все – одна большая семья, в которой каждый поддерживает друг друга», - подчеркнул Игорь Терехов.
  
Терехов также отметил, что в городе уже сейчас разрабатывают план восстановления Харькова после победы, в том числе с привлечением архитекторов из-за границы.
  
 «Люди уже сейчас спрашивают меня, как мы будем восстанавливать Харьков. Все готовы вместе разбирать завалы, восстанавливать город. Это говорит о том, что люди живут будущим. Нас не сломали и никогда не сломают», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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